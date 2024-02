Tras agradecer al Presidente Municipal por ser un gran anfitrión dijo que antes no conocía el Carnaval de Mazatlán, pero ya que lo vio en los últimos tres días que estuvo en este puerto observó que hay cosas hermosas.

“Antes no conocía el Carnaval de Mazatlán, pero ya que lo vi en los últimos tres días que estoy aquí ¡qué cosas hermosas la verdad!, el desfile, las coronaciones para mí son cosas nuevas, nunca vi cosas así antes, no tenemos en Qatar también coronaciones, Mazatlán no es muy grande, pero el Alcalde puede hacer todas estas fiestas, todos estos desfiles por su gente, felicidades la verdad”, continuó el embajador en entrevista ante este diario.

“No sabes cómo me arrepiento que estoy aquí (en México) 5 años y no conocía este desfile”.

Expresó que sí recomendaría a sus connacionales visitar esta parte de la República Mexicana.

“Sí, claro, la verdad, siempre yo mando muchas invitaciones, marketing también hacemos en mis redes sociales porque hay mucha gente de Qatar que también me sigue en nuestra Embajada y hay mucha gente que me pregunta qué es eso, qué es desfile, qué son coronaciones, cómo la gente hace así y cuando subo también a veces alguna comida también me preguntan qué es esta comida, por qué está rica así”, continuó Jassen AL-Kuwani.