$!Promueve Alcaldesa de Mazatlán actividades por el 8M, pero sin sumarse a la marcha pacífica que anuncian colectivos

La Alcaldesa refrendó el compromiso de su administración con la agenda de género y el impulso de políticas públicas que garanticen una vida libre de violencia para todas las mujeres.

Estas actividades no se suman a la marcha de los colectivos que realizarán este domingo por la tarde.

MAZATLÁN._ En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, informó que se tiene listo un programa integral de actividades con el objetivo de fortalecer la concientización, promover la igualdad y reforzar la prevención de la violencia contra las mujeres en distintos sectores de la sociedad, el cual se lleva a cabo del 2 al 8 del presente mes.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer), Ana Marcela Herrera López, informó que la agenda contempla actividades en el sector empresarial, hotelero y educativo.

Las acciones incluyen pláticas sobre “Prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres” en empresas privadas, así como jornadas de sensibilización en el sector turístico de Mazatlán, reforzando el trabajo coordinado con el sector productivo y de servicios. Asimismo, se realizan visitas a instituciones educativas donde se abordan temas de prevención, igualdad y relaciones libres de violencia, fomentando una cultura de respeto desde edades tempranas.

Como parte de las actividades conmemorativas, el domingo 8 de marzo se realizará una caminata bajo el lema “Tejiendo Igualdad, Sostenemos el Cambio”, con el propósito de visibilizar la importancia de la igualdad sustantiva y promover la participación activa de la sociedad en la construcción de un entorno más justo. El programa también contempla un curso de defensa personal, brindando herramientas prácticas para fortalecer la seguridad y el empoderamiento de las mujeres.

El Gobierno de la Presidenta Estrella Palacios Domínguez, a través del Immujer, destacó que, más allá de esta conmemoración, mantiene una campaña permanente de prevención y atención de la violencia, trabajando de manera continua para garantizar el bienestar y los derechos de las mujeres mazatlecas.

La marcha pacífica de colectivos

Con el objetivo de alzar la voz contra la violencia de género y defender sus derechos, los colectivos feministas de Mazatlán convocaron una vez a su marcha pacífica del 8M, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el cual señalan como un día de protesta más que una celebración.

A través de rueda de prensa, miembros de los colectivos “Perlas del Pacífico”, “Sirenas Negras”, “Periferia Subversiva”, “Tendedero de Deudores Alimentarios Mazatlán”, entre otros, dieron a conocer más detalles de la manifestación del próximo 8 de marzo, misma que concentrará a las masas en la glorieta del Venadito en Avenida de Los Deportes.