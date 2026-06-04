Promueve Canacintra Mazatlán empresas comprometidas con los derechos humanos

MAZATLÁN._ Temas de prevención y solución pacífica de conflictos laborales y organizacionales fueron planteados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a personal de empresas locales.

La institución participó dentro de las actividades del Comité de Dimensión Social de Canacintra Mazatlán, quien a su vez hizo un llamado a fortalecer la cultura laboral.

La iniciativa es impulsada por empresas del Comité que están certificadas con el Distintivo de Empresa Comprometida con los Derechos Humanos.

Por ello, en la conferencia “Empresa Comprometida con los Derechos Humanos: Lineamientos del Distintivo y sus Beneficios dentro de tu Organización”, Rosario Guadalupe Borrego Gómez, integrante de la CEDH, destacó la importancia de la prevención y resolución de conflictos para consolidar un buen clima de trabajo.

El desarrollo de habilidades socioemocionales en colaboradores y equipos de trabajo, impulsar entornos laborales más productivos, inclusivos y respetuosos, integrar los derechos humanos y la sostenibilidad como ventajas competitivas empresariales, son ámbitos que día a día deben fortalecerse, dijo.

La conferencista agregó que que mediante un programa, que otorga el distintivo como Empresa Socialmente Responsable, puede generarse valor reputacional ante clientes, colaboradores, proveedores e inversionistas y complementar estrategias de Responsabilidad Social Empresarial.

El objetivo de fondo es que las empresas grandes, medianas y grandes trabajen por una cultura organizacional en torno a este distintivo como una oportunidad para fortalecer la organización, mejorar el clima laboral, impulsar prácticas de mejora continua y posicionar a las empresas como referentes de compromiso social y sostenibilidad.

La idea nació de afiliados como Grupo PINSA y Sugar Food, para invitar al personal de la CEDH y ver cómo sí se puede mejorar el clima laboral de las pequeñas, medianas y grandes empresas afiliadas como un distintivo oficial.

Por un lado, Borrego Gómez explicó que el objetivo busca preservar la identidad individual de cada una de las personas que conforman a las empresas y organizaciones, y al mismo tiempo propiciar mejorar el clima laboral.

Además, señaló a aquellas empresas que no cuentan con el Distintivo ESR, que busquen el reconocimiento que depende de cumplir con todo un programa de alternativa accesible y práctica para avanzar en la construcción de una cultura organizacional alineada.

Durante la conferencia también se habló de las principales ventajas de ser un distintivo gratuito y con lineamientos de implementación accesibles para empresas de todos los tamaños.