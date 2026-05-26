$!Promueve Imju el talento artístico local a través del proyecto ‘Mazatlán a Color’

“Esta es una convocatoria que realizamos cada año aquí en el Instituto de la Juventud, con el que se beneficia a alguna escuela y se le hace el diseño de toda la barda perimetral. Se presentan diferentes bocetos que los jóvenes nos traen a nosotros y ya se les ayuda con el material, además de un apoyo económico para la realización del mural”, expresó Ahumada Rosas.

Arantxa Ahumada, directora del Imju, destacó que esta convocatoria se realiza de manera anual con el objetivo de brindar oportunidades a jóvenes artistas locales para que puedan plasmar sus ideas en lugares donde lleguen de forma directa a otros jóvenes.

Con el propósito de impulsar el talento artístico juvenil y transformar espacios públicos a través del muralismo, el Instituto Municipal de la Juventud continúa desarrollando el proyecto “Mazatlán a Color”, iniciativa que este año llevará arte y mensajes de inclusión a las bardas del Cbtis 51.

Detalló que en esta edición el proyecto creció gracias al respaldo del Cbtis 51, institución que aportó recursos para ampliar el número de murales contemplados. Gracias a dicho presupuesto los bocetos de esta edición alcanzaron las 30 propuestas.

La funcionaria explicó que las obras serán plasmadas tanto en una de las bardas laterales como en la parte frontal del plantel, y que en la convocatoria participaron jóvenes de distintas escuelas, incluyendo alumnos del mismo Cbtis 51.

“Fue convocatoria abierta, son alumnos hasta de otras escuelas y algunos mismos de Cbtis. Nos presentaron los bocetos y nosotros elegimos los diseños dependiendo el tema; eran dos temas, inclusión y Mazatlán, algún tema aquí de la cultura mazatleca”.

Bajo la temática “Belleza Mazatlán”, fueron seleccionados 13 jóvenes artistas con propuestas inspiradas en monumentos emblemáticos, playas, bahías, la Catedral, la música regional, la gastronomía y el venado, símbolo representativo de la ciudad.

En tanto, dentro de la temática “Inclusión”, destacaron diseños enfocados en la fauna y naturaleza del puerto, así como mensajes relacionados con la amistad, la inclusión de personas con discapacidad, el respeto hacia los adultos mayores y el cuidado del medio ambiente.

Ahumada Rosas adelantó que los trabajos para pintar los murales podrían iniciar la próxima semana, luego de concluir la etapa de selección y entrega de materiales por parte de los artistas participantes.

“El viernes se realizó la selección y esta semana estuvimos platicando con los artistas para que nos empiecen a dar su lista de materiales, así que la idea es que empiecen la próxima semana a plasmar su talento”.