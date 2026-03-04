$!Promueven hábitos saludables en Feria de la Salud organizada por Gastronomía y Nutrición de la UAS en Mazatlán

En el marco del día Mundial contra la Obesidad, la Unidad Académica de Gastronomía y Nutrición Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, llevó a cabo la Feria de la Salud 2026, como parte de una jornada que busca prevenir y promover hábitos saludables entre estudiantes y público en general. Durante esta actividad, alumnos, docentes y personal de distintas áreas se reunieron para ofrecer servicios gratuitos orientado al cuidado integral de la salud, realizando la aplicación de vacunas, toma de presión, medición de glucosa, atención de salud bucal, pruebas rápidas de VIH y sífilis, además de la entrega de algunos medicamentos y preservativos. Así lo dio a conocer Rodolfo Beltrán Castañeda, pasante y parte del comité organizador de esta jornada, quien expresó que la feria surge como una iniciativa académica que busca impactar de manera positiva en la comunidad universitaria y en quienes se acerquen a participar.







“Quisimos organizar esta pequeña feria de salud para que los alumnos tengan la oportunidad de practicar y también para que quienes no habían participado puedan conocer cómo están en cuestión de riesgos o prevención y tengan sus cuidados, además de abrir el espacio para la gente que llegue”, comentó. Beltrán Castañeda destacó que esta jornada es un espacio importante para el aprendizaje práctico de los estudiantes, quienes a su vez podrán ofrecer servicios preventivos a quienes lo requieran. “En esta carrera la práctica es muy importante, la cual siempre va de la mano de lo teórico, pero como se dice, la práctica hace al maestro, y qué mejor que estén practicando para desenvolverse mejor en el futuro”, añadió.







En la actividad los asistentes también pudieron acceder a servicios como la medición de peso y talla, evaluación de circunferencia de cintura y cadera, así como recibir orientación nutricional personalizada, con el objetivo de detectar factores de riesgo y fomentar cambios en el estilo de vida. Por otro lado, el joven pasante destacó la colaboración de distintas instituciones y personas que se sumaron a la jornada, entre ellas, la campaña de vacunación del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución que acudió para reforzar las acciones preventivas. Beltrán Castañeda expresó que aunque el Día Mundial contra la Obesidad suele enfocarse principalmente en el sector médico, las áreas de gastronomía y nutrición juegan un papel determinante en la prevención de esta problemática de salud pública.



