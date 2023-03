El Consejo Popular de Mazatlán retomó la iniciativa presentada en 2019 ante el Congreso del Estado para atender la falta de regularización de predios urbanos, ya que en su momento los diputados no le dieron seguimiento.

La iniciativa de “Ley de Regularización de Predios Urbanos del Estado de Sinaloa” se creó en un Foro de Vivienda en el año 2019 y en este foro se detectó que el 52 por ciento de las viviendas de colonias populares son irregulares, menciona Alejandro Camacho Mendoza.

“Es una ley que consta de 16 artículos nada más, donde se establece que en forma administrativa se pueda hacer esto y no a través de un juicio engorroso y largo, que muchas veces no prospera porque no hay documento que acredite la posesión originaria del colono, o que tenga algo que le justifique el haberse posesionado de ese terreno”.

El miembro del Consejo Popular de Mazatlán también expresó que con esta iniciativa se busca aprovechar la disposición que ha tenido el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, en los temas relacionados con la regularización de predios.

“Dentro del Código Civil hay una figura legal para adquirir la propiedad de inmuebles, que se llama prescripción adquisitiva, es decir, a quien tiene posesión por más de 5 años de forma pacífica, continua, pública y de buena fe un inmueble, adquiere la propiedad”, externó Alejandro Camacho.

El ex Alcalde enfatizó que esto no es en automático, se necesita realizar una demanda ante un Juzgado Civil, probar que no existe algún conflicto por la propiedad y para acreditar la posesión debe existir un documento originario, el costo de este trámite varía entre 45 mil y 120 mil pesos.

En cuanto a la facultad que las personas que se autodenominan líderes en predios irregulares, mencionó que no se debe permitir que gente no acreditada como legítimo dueño realice actos como desalojos o cobro de cuotas.

“Cualquier desalojo debe ser con orden judicial, orden del juez, pero resulta que ahorita los mismos que están manejando algunas ventas de terrenos hacen los desalojos y ahí es donde debe de intervenir la sociedad”, mencionó el ex alcalde.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes representantes de las colonias Anáhuac, Azteca, Jesús García, Francisco I. Madero y Quinta Chapalita, que son algunos de los asentamientos que presentan esta problemática relacionada a este tema.