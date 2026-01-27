Promueven la educación ambiental en Mazatlán con Café Científico

A través de un espacio de reflexión y diálogo que busca fortalecer la educación ambiental para la construcción de un futuro sostenible en el puerto, se llevó a cabo el Café Científico “Educación Ambiental: Voces desde la Perla del Pacífico”, organizado por la dirección de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán.

Fue en el marco conmemorativo del Día de la Educación Ambiental que tuvo lugar este encuentro, el cual reunió a expertos para plantear lo que se ha hecho, se está haciendo y lo que se puede fortalecer en materia de educación ambiental.

Sindy Monserrat Cortés Echeagaray, directora de Ecología, expresó que para esta edición del Café Científico, se busca reconocer y dar voz a personas, asociaciones, docentes y organizaciones de la sociedad civil que, desde distintos frentes aportan al cuidado del medio ambiente y la formación de una conciencia ecológica en Mazatlán.

“El tema que abordamos hoy es precisamente la educación ambiental, porque creemos que es una herramienta fundamental para construir un futuro más sostenible”, comentó.

“La idea es reunirnos para platicar qué hemos hecho, qué podemos hacer y por qué le apostamos a la educación ambiental como un medio para mejorar nuestra relación con el entorno”, agregó.

Cortés Echeagaray destacó que es importante reflexionar sobre las razones que han llevado a distintos sectores a apostar por este enfoque como una herramienta de transformación social, destacando que la educación ambiental no solo transmite información, sino que busca incidir en la forma en que las personas se relacionan con su entorno natural.

“Queremos que lo que se dialogue aquí no se quede solo en este espacio, sino llevarlo a las escuelas y universidades para compartir qué se está haciendo en Mazatlán en materia de educación ambiental”, declaró.

Durante este ejercicio participaron un total de 32 actores del ámbito académico, social y ambiental, entre los cuales se encuentran Econ Mazatlán, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Mumba, Jocopp, Be Gaia, Seatem, Bedr 80, Imdesu SC, Vitallantas, Tierra Resonante, FACIMAR, UPEs, Biodiversidad del Ejido de Barrón y turistas.

Los participantes compartieron experiencias, proyectos y perspectivas en torno a la educación ambiental que se desarrolla en el puerto, donde la suma de estas voces permite generar un diagnóstico más amplio y una visión compartida sobre los retos y oportunidades que enfrenta Mazatlán.

Cortés Echeagaray destacó que el Café Científico es uno de los cinco programas enfocados a la educación ambiental que actualmente impulsa la dirección de Ecología y Medio Ambiente, además de informar que estos esfuerzos se integran al proceso de construcción de un Plan de Educación Ambiental, proyectado en la actual administración con la finalidad de establecer lineamientos claros y acciones sostenidas a mediano y largo plazo.

“El formato no es un panel tradicional, es un diálogo abierto, una conversación entre amigos, donde todos pueden participar y compartir experiencias. La educación ambiental es un proceso largo y complejo, porque implica generar cambios de hábitos y de conciencia en las personas, y ese es uno de los retos más grandes que tenemos”, señaló.

La funcionaria mencionó que uno de los objetivos centrales del programa es acercar la ciencia a la población, traduciendo el conocimiento técnico en un lenguaje comprensible para la ciudadanía, por lo que a través de estos espacios se busca que la información generada no se quede en círculos especializados, sino que pueda compartirse posteriormente en escuelas, universidades y otros espacios formativos, reforzando la educación ambiental desde edades tempranas.

“Si logramos que la gente conozca el ecosistema, entienda cómo interactuamos con él y pase del conocimiento a la acción, ahí está nuestra mayor esperanza”, dijo.

Cortés Echeagaray reconoció que uno de los principales retos en materia ambiental en Mazatlán es generar cambios de conciencia y de hábitos en la población, proceso complejo que requiere tiempo y constancia, pero que se seguirá apostando por la educación ambiental como estrategia sólida para avanzar hacia una sociedad más informada, participativa y comprometida con el cuidado de su entorno natural.