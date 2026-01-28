$!Promueven la Feria del Ostión en Celestino Gazca; fuerte operativo blindará carreteras

Celestino es el destino del mejor ostión, donde la gastronomía se lucirá dentro de la octava Feria del Ostión y las corporaciones vigilarán por la seguridad de los asistentes, destacó el Presidente Municipal, Richard Millán Vázquez y organizadores en la conferencia de prensa realizada esta mañana en Mazatlán.

Millán Vázquez citó que en esta edición invertirá 700 mil pesos de su presupuesto para los festejos a diferencia del millón del 2025, sin descuidar el tema de la seguridad.

Y es que aseguró que las corporaciones ya realizaron una mesa de La Paz para acordar que más de 120 elementos blindarán a Elota durante los días del evento.