$!Promueven la Feria del Ostión en Celestino Gazca; fuerte operativo blindará carreteras

Celestino es el destino del mejor ostión, donde la gastronomía se lucirá dentro de la octava Feria del Ostión y las corporaciones vigilarán por la seguridad de los asistentes, destacó el Presidente Municipal, Richard Millán Vázquez y organizadores en la conferencia de prensa realizada esta mañana en Mazatlán.
Millán Vázquez citó que en esta edición invertirá 700 mil pesos de su presupuesto para los festejos a diferencia del millón del 2025, sin descuidar el tema de la seguridad.
Y es que aseguró que las corporaciones ya realizaron una mesa de La Paz para acordar que más de 120 elementos blindarán a Elota durante los días del evento.
Del 31 de enero al 1 de febrero, en Celestino Gazca, se desarrollará la Feria tradicional de Elota, donde no solo habrá gastronomía diversa sino una muestra artesanal, esperando reunir a 12 mil personas que dejen una derrama económica superior a los 7 millones en la economía local.
“Es que Elota no solo se distingue sus paradisiacas playas, sino por su gente”, resaltó Millán Vázquez.
Por su parte Isaura Benítez Morales, directora de Turismo, destacó la importancia del evento porque se promueve la gastronomía local y se reconoce a quienes viven del mar. “Además de beneficiar a comerciantes y productores destacando la riqueza del mar”, indicó.
Celia Jáuregui, subsecretaria de Planeación dio la bienvenida a la comitiva elotense y llamó a los mazatlecos a disfrutar de un fin de semana en las playas de Celestino Gazca.
Por su parte, Fedra del Rocío Guzmán, regidora municipal, también dio a conocer que la feria del ostión ha sido reconocido como la mejor que organiza anualmente Elota.
La feria estará abierta desde las 10:00 am a las 16:00 horas con 16 expositores, entre restauranteros y comerciantes.