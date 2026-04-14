$!Promueven que estudiantes de Arquitectura replanteen necesidades de desarrollo sostenible para Mazatlán

Repensar, replantear situaciones complicadas que tiene Mazatlán en su proceso de desarrollo para lograr la sostenibilidad, es analizado por estudiantes de Arquitectura de diversas Universidades del País en el 37 Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura que se celebra en Mazatlán con la asistencia de más de 600 alumnos “El tema que se va a poner en este en este concurso, en este encuentro, va a ser repensar, replantear las situaciones complicadas que tiene en este caso Mazatlán”, indicó Homero Hernández Tena, presidente del consejo directivo de ASINEA. Mazatlán es sede de este encuentro bajo el lema de “Memorias Líquidas, Esteros, ciudad y paisajes en transición”, bajo el enfoque de la reflexión de los cambios que enfrentan los territorios costeros en el desarrollo urbano, turístico y ecosistemas naturales. A partir de este martes 14 al 21 de abril se congregan alumnos destacados de 120 escuelas y facultades de arquitectura de todo el País, buscando elevar la calidad de la enseñanza de la Arquitectura, destacó Hernández Tena. Comentó que se tiene asociadas a las mejores instituciones de cerca de 400 que tienen programas de Arquitectura en el País, de las cuales 120 son las que tienen más calidad implementado una casa acreditadora de programas de arquitectura que se llama ANPADA, que revisa los planes de estudio y de los egresados para que puedan acceder a puestos laborales de buen nivel. Este encuentro fue titulado “Memoria Líquida”, con un tema basado en los intereses de la facultad que lo organiza y las necesidades de la sede que busca hacer desarrollos compatibles con el medio ambiente y todo, explicó.

“Bueno, es lo que buscamos en las escuelas de arquitectura, precisamente, el que todos nuestros estudiantes se empapen de los temas de sustentabilidad para que puedan hacer proyectos que cumplan con lo que le llamamos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”. El desarrollo tiene que ir ligado justamente a todo esto de su opinión respecto a este tema, expuso el académico. “Y si realmente los nuevos profesionistas o los que ya están trabajando puedan encontrar esa posibilidad de desarrollar proyectos compatibles, porque son los gobiernos los responsables de contribuir a que tengamos mejores ciudades”. Admitió la complejidad del tema porque en los procesos urbanos están involucradas no solo los proyectistas, urbanistas, sino también los gobernantes, políticos y en sí toda la comunidad, que son los que finalmente van guiando a sus líderes para lograr hacer mejores ciudades. “En definitiva es responsabilidad de las autoridades el que se que hagan las leyes, reglamentos y proyectos suficientes para tener nuestras ciudades y luego que vigilen que se lleven a cabo estos reglamentos a cabalidad. Lo que sucede en México es que el hecho de que no haya planeación en algunas ciudades, en algunas escuelas, crece de manera anárquica”. Hernández Tena criticó que generalmente en los países en vías de desarrollo se invierte poco en planeación. “Eso es un grave defecto. Se cree que la planeación es un gasto y en realidad la planeación es una inversión. En la medida en que nosotros tengamos planeación, vamos a poder tener mejores proyectos en mejores ciudades. Y bueno, a veces nuestros gobiernos viven un poco más al día y hacen gastos para lo inmediato y no para lo futuro”.