Promueven recolección de firmas para demandar al Ayuntamiento de Mazatlán por vialidades en mal estado

MAZATLÁN._ Con la finalidad de exigir la reparación, mantenimiento de calles y avenidas en el puerto, el Instituto Federal de la Defensoría Pública lanzó una iniciativa ciudadana para recolectar firmas que permitan interponer un recurso legal colectivo en contra del Ayuntamiento de Mazatlán y la Dirección de Obras Públicas.

Fue ante la creciente preocupación por las malas condiciones viales que afectan a la ciudad que surgió esta acción, respondiendo ante múltiples quejas de la población por baches que han causado daños a vehículos y riesgos a la integridad de los ciudadanos.

Julio César Collantes Zamora, titular del instituto en Mazatlán, expresó que la medida se dio debido a que muchas personas han acudido a dicha instancia para denunciar daños ocasionados por las vialidades deterioradas, pero el proceso individual de reclamación es complejo y requiere asesoría legal.

“Nace a raíz de que la gente se nos ha acercado constantemente para denunciar los problemas de baches en Mazatlán, algunos por averías en sus vehículos, otros por lesiones, e incluso por el impacto de aguas negras. Esta petición colectiva permitirá actuar de manera más efectiva y preventiva”, expresó.

Collantes Zamora señaló que la iniciativa se fundamenta en el derecho a la ciudad que protege a los habitantes a tener calles seguras y en buen estado, lo que permite a la ciudadanía exigir el cumplimiento de obligaciones del Ayuntamiento en materia de infraestructura urbana.

En este sentido, comentó que la acción legal se presentará a través de un amparo colectivo, lo que permitirá que varios ciudadanos se vean representados bajo un mismo procedimiento, evitando que cada caso sea tratado de manera individual y compleja.

Para esto, solo se requiere contar con dos o más firmas, aunque la expectativa del instituto es que se sume una participación masiva de la población mazatleca.

Para esto, el Instituto Federal de la Defensoría Pública instaló tres módulos para la recolección de firmas en puntos estratégicos de la ciudad, siendo estos uno en la zona de Olas Altas, frente al Poder Judicial de la Federación, otro más en Río Baluarte, cerca de la Unidad Administrativa y otro más en el Parque de Lomas de Mazatlán.

La atención se estará brindando este jueves con horario de 10:00 a 13:00 horas y posteriormente se podrán recabar firmas en las oficinas del instituto, ubicadas en la calle Río Baluarte 1009, en la colonia Tellería, con el mismo horario.

“Esperamos recolectar desde pocas hasta muchas firmas, porque con eso bastará para iniciar el recurso legal ante el derecho que tiene la ciudadanía de tener avenidas y calles dignas”, declaró.

Collantes Zamora comentó que esta acción busca presionar al Ayuntamiento de Mazatlán para que realice el mantenimiento correctivo de las calles y minimizar los riesgos de accidentes, daños a vehículos y enfermedades derivadas de aguas negras.

“La ciudadanía tiene el derecho de exigir calles seguras y servicios públicos adecuados. Nuestra labor es representar a los ciudadanos de manera gratuita y asegurar que se cumpla esta obligación del Ayuntamiento”, dijo.

El Instituto Federal de la Defensoría Pública señaló que además del problema de baches, se han recibido quejas sobre derrame de aguas negras en varias colonias, lo que representa un riesgo para la salud y el medio ambiente.

Por tal motivo, con esta iniciativa se busca fortalecer la participación ciudadana y crear un mecanismo efectivo para hacer valer los derechos de los habitantes de Mazatlán, especialmente en temas de infraestructura urbana y servicios públicos.

De esta forma, la recolección de firmas representa un paso importante hacia la rendición de cuentas del Ayuntamiento y un llamado a mejorar la seguridad y la calidad de vida de la población.