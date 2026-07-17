$!Promueven salud mental y solidaridad comunitaria en apoyo a madres buscadoras de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el propósito de brindar acompañamiento emocional y fortalecer la solidaridad comunitaria hacia las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido, la psicoterapeuta Minerva Rivera dirigió la conferencia “Raíces de Resiliencia: El amor que sana nuestra historia”, de la mano de la organización Casa Naranja.
Este encuentro fue organizado por Fanny Graciela Bonilla Delgado, coordinadora de la Circunscripción de Mujeres en Movimiento en Mazatlán, con el afán de respaldar al colectivo de madres buscadoras “Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos”, quienes realizan labores de búsqueda y requieren apoyo constante para continuar con sus actividades en campo.
Durante la presentación, Minerva Rivera destacó que la resiliencia es una herramienta que permite a las personas y comunidades afrontar momentos adversos, señalando que el sufrimiento de quienes buscan a sus familiares desaparecidos debe ser visto como una situación que involucra a toda la sociedad.
“Hablar de la resiliencia es algo que ayuda a toda la comunidad. Entonces, pensar en las madres buscadoras es pensar en hacer conciencia que el dolor de una persona es el dolor de toda una comunidad”, comentó.
“Desde la salud mental buscamos construir una comunidad que sea empática, una comunidad que pueda ayudar a fortalecer a esas personas que sufren”.
Rivera señaló que desde la perspectiva de la salud mental es necesario construir comunidades más sensibles, capaces de acompañar y fortalecer a quienes atraviesan procesos traumáticos, bajo la idea de que nadie debe enfrentar solo situaciones de profundo impacto emocional.
“Finalmente todos en algún momento vamos a tener alguna situación adversa, alguna situación traumática, y por eso es importante hablar de resiliencia. Buscamos que las personas puedan sentirse cómodas, que sepan que no están solas y que pueden seguir adelante”, declaró.
En este sentido, la psicoterapeuta mencionó que a través de esta charla se busca generar un proceso de reflexión y acompañamiento emocional en la comunidad, especialmente hacia quienes atraviesan situaciones de dolor como las familias que integran los colectivos de búsqueda.
Asimismo, expresó que el objetivo es avanzar hacia una comunidad con mayor bienestar emocional, en la que las personas puedan sentirse escuchadas, acompañadas y con la certeza de que no están solas ante las dificultades.
“Hablar de ‘Raíces de Resiliencia: El amor que sana nuestra historia’ es apuntar a un Mazatlán que vaya sanando y que también vaya visualizando las necesidades que juntos podemos atender. Queremos generar un futuro donde las personas tengan un mayor estado de bienestar y puedan sentirse acompañadas”, dijo.
Como parte del evento, Casa Naranja se sumó a la campaña de apoyo del colectivo solicitando a las personas asistentes llevar donativos en lugar de realizar un pago por la conferencia. Los recursos y artículos recabados serán destinados a las labores que realizan las madres buscadoras.
Entre los apoyos reunidos se encuentran agua y botas, insumos necesarios para las jornadas de búsqueda que realizan las integrantes del colectivo, especialmente ante las condiciones climáticas que enfrentan durante sus actividades.
La conferencista también comentó que la intención es que este tipo de acciones representen el inicio de un camino de acompañamiento permanente, donde las madres buscadoras puedan encontrar respaldo en otros sectores de la sociedad y contar con espacios seguros donde sean escuchadas.
Finalmente, Rivera destacó que la conferencia también buscó promover una visión de futuro en la que Mazatlán pueda avanzar hacia una comunidad más empática, donde las personas que enfrentan pérdidas o situaciones traumáticas sepan que cuentan con redes de apoyo para continuar adelante.
Por su parte, Bonilla Delgado mencionó que Casa Naranja se sumó a esta actividad en apoyo del colectivo, ante una realidad que diariamente se observa en la ciudad y en distintas regiones del estado, donde familias continúan colocando fichas, lonas y publicaciones en redes sociales para localizar a sus seres queridos.
“¿Cómo nos nació este apoyo a las madres buscadoras? Porque lo vivimos todos los días. Salimos a la calle y está una lona, un cartel o unas redes sociales, ahí cada día alguien está buscando a un ser querido”, expresó.
“Es una realidad que estamos viviendo y no podemos ocultarla. Toda la ciudad está llena de letreros de personas que están buscando a sus familiares”.
Bonilla Delgado destacó que, además de las necesidades materiales para las jornadas de búsqueda, existe una importante afectación emocional que requiere atención debido a la incertidumbre permanente que enfrentan las madres buscadoras al no saber si lograrán encontrar a sus familiares.
Por tal motivo, la representante de Casa Naranja explicó que el acompañamiento a causas sociales forma parte de la labor que realiza la asociación, la cual ha impulsado apoyos para mujeres con cáncer de mama, adultos mayores, asociaciones de protección animal, además de talleres de salud mental, jornadas médicas, donación de medicamentos y campañas de recolección.
En este sentido, señaló que, ante problemáticas como la desaparición de personas, es necesario que ciudadanos, empresas y organizaciones civiles sumen esfuerzos para fortalecer a quienes atraviesan estas situaciones y generar redes de apoyo desde la comunidad.
“Estamos en una nueva sociedad donde todos debemos poner nuestro granito de arena, asociaciones civiles, empresas y quienes quieran sumarse para fortalecer estas causas. Lo que buscamos es generar redes de apoyo desde la comunidad para acompañar a quienes están pasando por momentos difíciles”, puntualizó.