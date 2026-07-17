$!Promueven salud mental y solidaridad comunitaria en apoyo a madres buscadoras de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el propósito de brindar acompañamiento emocional y fortalecer la solidaridad comunitaria hacia las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido, la psicoterapeuta Minerva Rivera dirigió la conferencia “Raíces de Resiliencia: El amor que sana nuestra historia”, de la mano de la organización Casa Naranja.

Este encuentro fue organizado por Fanny Graciela Bonilla Delgado, coordinadora de la Circunscripción de Mujeres en Movimiento en Mazatlán, con el afán de respaldar al colectivo de madres buscadoras “Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos”, quienes realizan labores de búsqueda y requieren apoyo constante para continuar con sus actividades en campo.

Durante la presentación, Minerva Rivera destacó que la resiliencia es una herramienta que permite a las personas y comunidades afrontar momentos adversos, señalando que el sufrimiento de quienes buscan a sus familiares desaparecidos debe ser visto como una situación que involucra a toda la sociedad.

“Hablar de la resiliencia es algo que ayuda a toda la comunidad. Entonces, pensar en las madres buscadoras es pensar en hacer conciencia que el dolor de una persona es el dolor de toda una comunidad”, comentó.

“Desde la salud mental buscamos construir una comunidad que sea empática, una comunidad que pueda ayudar a fortalecer a esas personas que sufren”.

Rivera señaló que desde la perspectiva de la salud mental es necesario construir comunidades más sensibles, capaces de acompañar y fortalecer a quienes atraviesan procesos traumáticos, bajo la idea de que nadie debe enfrentar solo situaciones de profundo impacto emocional.

“Finalmente todos en algún momento vamos a tener alguna situación adversa, alguna situación traumática, y por eso es importante hablar de resiliencia. Buscamos que las personas puedan sentirse cómodas, que sepan que no están solas y que pueden seguir adelante”, declaró.