Pronostica PC de Mazatlán lluvias fuertes para la tarde-noche de hoy martes

MAZATLÁN._ Lluvias fuertes, acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica se prevén para esta tarde-noche en Mazatlán, alertó Óscar Roberto Osuna Tirado, Coordinador Municipal de Protección Civil.

Incluso ya está lloviendo fuerte en el municipio de Rosario.

De acuerdo a un comunicado, las bandas nubosas que cubren gran parte del Estado de Sinaloa, son favorables para generar pronósticos de lluvia durante la tarde noche, incluso podrían estar acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica.

Osuna Tirado informó que para Mazatlán las precipitaciones pueden ser fuertes con acumulados que van de los 25 a los 50 milímetros, situación que incluso podría generar elevación en los niveles pluviales en diversos sectores de la ciudad.

Ante tales pronósticos, Osuna Tirado hace el llamado a la sociedad para estar atentos a la información sobre la evolución de los pronósticos del tiempo, en caso que las personas sean sorprendidas por fuertes lluvias es recomendable detener la marcha en un lugar alto y seguro hasta que la situación mejore.

NÚMERO DE EMERGENCIA

En caso de requerir algún tipo de apoyo, es necesario llamar a los números de emergencia 911, de esta manera las autoridades correspondientes pueden acudir en tiempo y forma para brindar apoyo de prevención y auxilio.