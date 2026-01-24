Pronostica PC lluvias fuertes con actividad eléctrica para Mazatlán este fin de semana

MAZATLÁN._ Tras las lluvias de esta mañana en Mazatlán y gran parte de Sinaloa, el pronóstico es de más precipitaciones y vientos fuertes, además de caída de aguanieve.

De acuerdo a un comunicado de PC, esto es derivado del frente frío número 31, la interacción de la tercera tormenta invernal y un río atmosférico posicionado sobre Sinaloa, durante el fin de semana.

Se prevé cielo nublado, probabilidad de lluvias y rachas de viento en gran parte del estado, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Óscar Osuna Tirado, titular del área, detalló que las temperaturas oscilarán entre los 18 y 23 grados centígrados, además de que se esperan lluvias de moderadas a fuertes, e incluso posible caída de aguanieve en diversos municipios de la entidad.

Para el municipio de Mazatlán, las predicciones climatológicas indican lluvias fuertes, con acumulados que podrían variar entre 25 y 50 milímetros, mismas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, de acuerdo con el pronóstico.

Ante este escenario, la Coordinación Municipal de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, así como a circular con precaución, debido al riesgo que representa el pavimento mojado, asimismo habrá monitoreo de la evolución climática, con el objetivo de informar oportunamente a la población y prevenir situaciones de riesgo.