Pronostican fin de año y Año Nuevo con temperaturas de 35 a 49 grados en Sinaloa

Temperaturas máximas de 35 a 49 grados se pronostican para lo que resta del presente año y para el 1 de enero del 2026 en Sinaloa y otras entidades del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Además se prevén para el martes y miércoles lluvias aisladas e intervalos de chubascos para la entidad sinaloense.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua también informó que del martes al jueves el flujo de humedad de un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país, pronosticándose durante el miércoles y jueves lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California y Sonora; así como probable caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora.

Para este martes se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros y litros por metro cuadrado en Sinaloa y otras entidades del país.

Mientras que para el miércoles 31 de diciembre se pronostica intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Sinaloa y otras entidades de la República Mexicana.

Para el municipio de Mazatlán se pronostican para lo que resta del año temperaturas máximas de 27 grados y temperaturas mínimas de 21 grados.