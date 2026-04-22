Pronostican hasta 21 ciclones tropicales para el Océano Pacífico durante este este año

Una temporada más activa de lo habitual es la que se ha anticipado para Océano Pacífico en este 2026, con un pronóstico de entre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre, de acuerdo con la información presentada en la Reunión Nacional de Protección Civil Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026.

La información fue presentada por el encargado de la observación y pronóstico de fenómenos naturales en el País, Fabián Vázquez Romaña, titular del Servicio Meteorológico Nacional, organismo perteneciente a la Comisión Nacional del Agua, quien señaló que este comportamiento supera la media histórica de 15 sistemas registrados entre 1991 y 2020.

Según lo destaca Vázquez Romaña, este año se perfila como uno con mayor dinamismo ciclónico en la cuenca del Pacífico, siendo uno de los factores determinantes en dicho pronóstico la posible transición hacia condiciones del fenómeno “El Niño”, el cual genera un calentamiento en la superficie del océano, favoreciendo la formación de ciclones más numerosos e intensos.

“Para el Océano Pacífico estamos pronosticando entre 18 y 21 sistemas con nombre, por arriba del promedio histórico. El Pacífico tendrá una temporada más activa, influenciada por la posible presencia del fenómeno de ‘El Niño’”, comentó.

De acuerdo con el pronóstico, de los sistemas previstos en el Pacífico, entre nueve y 10 serían tormentas tropicales, entre cinco y seis podrían evolucionar a huracanes categoría 1 o 2 y entre cuatro y cinco alcanzarían categorías 3, 4 o 5, lo que implica un potencial significativo de intensificación.

Vázquez Romaña recordó que el Pacífico mexicano es históricamente la región con mayor actividad ciclónica, con un promedio de tres sistemas que impactan al País cada año, donde los efectos no se limitan a impactos directos, ya que muchos ciclones generan lluvias, oleaje y vientos que afectan zonas costeras aún sin tocar tierra.

“Casi todos los ciclones del océano que se formaron en la temporada pasada tuvieron intensificación rápida. Esta es una constante que hemos estado viendo en los últimos años”, declaró.

Destacó que, para el Golfo de México, se tiene pronosticado la formación entre 11 y 15 ciclones tropicales durante el 2026, de los cuales entre siete y ocho podrían ser tormentas tropicales, de tres a cinco huracanes categoría 1 y 2, así como uno o dos huracanes de categoría 3, 4 o 5.

Vázquez Romaña hizo énfasis en que la prevención ante estos posibles pronósticos es de gran importancia para evitar algún desastre, por lo que se debe dar seguimiento puntual y preparar a las comunidades ante una temporada que se anticipa activa en el Pacífico mexicano.

“Esta es la numeralia. Hay que estar preparados, si aumenta la probabilidad de que tengas afectación, pero realmente solo necesitamos uno. Con uno tenemos para meternos en complicaciones”, expresó.

“Con ese ‘uno’ que nos toque en cualquiera de los diferentes estados en los que están ustedes, ese es el que tenemos que estar bien preparados”, puntualizó.