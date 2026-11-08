Pronostican intervalos de chubascos para Sinaloa entre el domingo y lunes

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros o litros por metro cuadrado, se pronostican entre el domingo y el lunes para Sinaloa y otras entidades del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

En su proyección meteorológica de las 8:00 horas del domingo a las 8:00 horas del lunes, dio a conocer que una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y una vaguada en altura sobre el noroeste de México, así como la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zona de Chihuahua.

También ocasionarán intervalos de chubascos en Sinaloa, Durango, Zacatecas y Baja California Sur, y lluvias aisladas en Sonora.