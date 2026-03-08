Pronostican intervalos de chubascos y vientos de 20 a 30 kilómetros para Sinaloa este lunes

Intervalos de chubascos y vientos de 20 a 30 kilómetros por hora se pronostican para este lunes en Sinaloa, donde también se prevén para el sur de la entidad temperaturas máximas de 35 a 40 grados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

En su proyección meteorológica de las 8:00 horas del lunes a las 8:00 horas del martes dio a conocer que la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada y el Frente Frío 40 se desplazarán gradualmente sobre el noroeste y norte de México, condiciones que mantendrán el ambiente frío, vientos fuertes a muy fuertes y la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otro lado, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la Península de Yucatán, con posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En este lapso se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros o litros por metro cuadrado en Sinaloa y otras entidades del país, en Sinaloa también se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y temperaturas máximas de 35 a 40 grados en el sur de la entidad.

“Durante el martes y la mañana del miércoles, la Cuarta Tormenta Invernal se desplazará gradualmente sobre Sonora y Chihuahua, por lo que se prevé ambiente frío, vientos fuertes a muy fuertes, así como lluvias y chubascos en dichas entidades, además de Durango”, continuó el SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua.

“A su vez, se prevé caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora y Chihuahua. Se pronostica que durante la tarde del miércoles la Cuarta Tormenta invernal ingrese a Texas, Estados Unidos de América, y deje de afectar al país”.

Para este domingo se pronosticó para el municipio de Mazatlán cielo nublado con temperatura máxima de 26 grados y temperatura mínima de 18 grados.

Del lunes al miércoles se prevén para este municipio temperaturas máximas de 26 a 28 grados y temperaturas mínimas de 17 a 19 grados.