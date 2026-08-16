Pronostican lluvias de fuertes a puntuales intensas de este domingo al jueves para Sinaloa

“El monzón mexicano sobre el noroeste de México, aunado a divergencia en altura, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como chubascos en Baja California Sur”, dio a conocer el SMN en su proyección meteorológica de las 14:00 horas del domingo a las 8:00 horas del lunes.

Lluvias de fuertes a puntuales intensas se pronostican de este domingo al jueves en Sinaloa y otras entidades del país generadas por el monzón mexicano aunado a divergencia en altura, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Mientras que de las 8:00 horas del lunes 17 a las 8:00 horas del martes 18 del presente mes, prevé que el monzón mexicano sobre el noroeste de México, en combinación con divergencia en altura, generará lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

Reiteró que dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

En este lapso para Sinaloa se pronostican lluvias fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros en el norte de Sinaloa, precisó el SMN de la Comisión Nacional del Agua.

También se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados Centígrados en el norte de Sinaloa.

Del martes al jueves, por el monzón sobre el noroeste del país, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, aunados a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios de la atmósfera, además de divergencia en altura y el paso de la onda tropical 28 sobre el occidente de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana.

“Con posibilidades de caída de granizo en estados del occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Sonora, Chihuahua y Sinaloa”, dio a conocer el SMN.