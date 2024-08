Las lluvias de la tarde noche del viernes a la mañana del sábado serían generadas por condiciones climatológicas locales y las de la posible tormenta tropical podrían presentarse a partir del domingo por desprendimientos nubosos hacia esta región sur de Sinaloa, apuntó.

Ruiz Gastélum dio a conocer que esta semaan se recibió un comunicado por parte de la Capitanía Regional de Puerto de Mazatlán donde informó que se iba a presentar mar de fondo todo el jueves, viernes y el fin de semana.

“Entonces ahí sí invitamos a todos los bañistas a que realmente se acerquen a nuestros salvavidas, que realmente hagan que las condiciones que tenemos en la zona de playa no son las idóneas, que si nuestros salvavidas les hacen las recomendaciones de que no pueden estar en cierta zona de playa, que lo tomen con la seriedad que esto representa y que nos eviten el tratar de estarlos molestando ahí a cada ratito decirles que no pueden estar ahí”, continuó.

El funcionario agregó que este fin de semana en Mazatlán se tendrán temperaturas cálidas, de alrededor de 33 a 36 grados aproximadamente, como ha venido sucediendo en los últimos días en la ciudad.

Por ello pidió a la población estar pendiente para tomar las previsiones y precauciones necesarias que se tengan que hacer para tener la menor exposición posible a las altas temperaturas.

La tarde de este viernes se reportó que se mantiene en vigilancia un sistema de tormenta que avanza desde Nayarit y que podría afectar a los municipios de Rosario y Escuinapa, por lo que se pidió tomar precauciones ante esas condiciones climatológicas.