Pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes para Sinaloa

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes se pronostica este jueves y viernes para Sinaloa y otros estados del País generadas por el monzón mexicano en combinación con divergencia, además se prevén temperaturas de 40 a 45 grados en el norte de la entidad sinaloense, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

”El monzón mexicano, en combinación con divergencia, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como chubascos en Baja California Sur”, informó el SMN en su proyección meteorológica de las 14:00 horas de este jueves a las 8:00 horas del viernes.

”Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del País, litoral del Pacífico y Golfo de México, así como en la Península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 grados en Baja California, (noroeste). Asimismo, prevalecerá la onda de calor para Baja California Sur, iniciando a partir de este día en Baja California y Oaxaca”.

Precisó que en este lapso se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 76 milímetros o litros por metro cuadrado, en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, entre otros.

Para las costas de Sinaloa también se espera oleaje de 1 a 2 metros de altura.

Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California Sur (centro), Sonora y Sinaloa (norte), precisó el SMN.