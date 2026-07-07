Pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes para Sinaloa

Además de la onda de calor con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados, del martes al jueves se pronostican para el centro y sur de Sinaloa lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros o litros por metro cuadrado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

En su proyección meteorológica de las 8:00 horas del martes a las 8:00 horas del miércoles pronosticó lluvias fuertes con puntuales muy fuertes para el centro y sur de la entidad sinaloense y para el centro y norte se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados.

Mientras que en su pronóstico de las 8:00 horas del miércoles a las 8:00 horas del jueves, dio a conocer que la onda de calor iniciará este miércoles en el sur de Sinaloa.

“A su vez, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur) y Sonora, iniciando a partir de este día en Sinaloa (sur)”, añadió el SMN de la Comisión Nacional del Agua.

Para este periodo también pronosticó lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros en el centro y sur de Sinaloa, así como temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en el norte de esta misma entidad.

En tanto que para el viernes se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros en el norte y este de Sinaloa y temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en el norte de esta misma entidad.

Para el municipio de Mazatlán pronosticó para este martes cielo nublado con temperaturas de 25 a 33 grados y 4 litros de lluvia por metro cuadrado, en tanto que para el miércoles se prevé cielo nublado, con temperaturas de 25 a 33 grados y 10 litros de lluvia por metro cuadrado.

Mientras que para el jueves también se espera cielo nublado, con temperaturas de 25 a 32 grados Centígrados y lluvias de 14 litros por metro cuadrado, en tanto que para el viernes se prevé cielo medio nublado con temperaturas de 24 a 31 grados y pronóstico de lluvias de 11 litros por metro cuadrado, de acuerdo con el SMN.