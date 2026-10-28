Pronostican lluvias intensas, viento y oleaje elevado en centro y sur de Sinaloa por tormenta tropical Vance

Lluvias intensas, viento y oleaje elevado se pronostican para las próximas horas para el centro y sur de Sinaloa por la presencia de la tormenta tropical Vance en el Océano Pacífico, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
Agregó que a las 15:00 horas, tiempo del centro del país, la tormenta se localizó a 355 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 380 kilómetros al oeste suroeste de Punta Mita, Nayarit, con desplazamiento hacia el norte a 15 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora.
Por ello pronosticó lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado, en el sur de Baja California Sur, en el centro y sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco (oeste) y Durango (este, oeste y sur), así como lluvias puntuales fuertes , de 25 a 50 kilómetros por hora en la costa de Colima.
Además, se prevén vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, con oleaje de 2.5 a 3-5 metros de altura en costas de Jalisco, y vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas del sur de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Colima.
Recomendó extremas precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.
El SMN pronosticó que a las 00:00 horas de mañana jueves “Vance” se degradará a depresión tropical y a esa hora se encontrará a 220 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 325 kilómetros al sureste de Mazatlán, Sinaloa.
A las 12:00 horas ya como Post/tropical/remanentes se encontrará a 150 kilómetros al este de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 225 kilómetros al oeste suroeste de Mazatlán, Sinaloa.
Mientras que a las 00:00 horas del viernes 30 de octubre dichos remanentes se encontrarán a 70 kilómetros al sur-suroeste de Altata, Sinaloa, y a 180 kilómetros al sur-sureste de Topolobampo, Sinaloa.