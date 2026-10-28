Pronostican lluvias intensas, viento y oleaje elevado en centro y sur de Sinaloa por tormenta tropical Vance

Lluvias intensas, viento y oleaje elevado se pronostican para las próximas horas para el centro y sur de Sinaloa por la presencia de la tormenta tropical Vance en el Océano Pacífico, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

Agregó que a las 15:00 horas, tiempo del centro del país, la tormenta se localizó a 355 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 380 kilómetros al oeste suroeste de Punta Mita, Nayarit, con desplazamiento hacia el norte a 15 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora.

Por ello pronosticó lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado, en el sur de Baja California Sur, en el centro y sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco (oeste) y Durango (este, oeste y sur), así como lluvias puntuales fuertes , de 25 a 50 kilómetros por hora en la costa de Colima.