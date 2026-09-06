Pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas para regiones de Sinaloa entre el domingo y lunes

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas se pronostican entre la tarde del domingo y el lunes en el norte de Sinaloa, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

En su proyección meteorológica de las 14:00 horas de este domingo 6 a las 8:00 horas del lunes 7 de septiembre, dio a conocer que el monzón mexicano, divergencia en altura y una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste del territorio nacional mantendrán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la región.

“Con lluvias intensas en zonas de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa”, añadió el SMN.

Precisó que el pronóstico de lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado, se prevén para el norte de Sinaloa y otras entidades del país.