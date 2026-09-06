Pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas para regiones de Sinaloa entre el domingo y lunes

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas se pronostican entre la tarde del domingo y el lunes en el norte de Sinaloa, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
En su proyección meteorológica de las 14:00 horas de este domingo 6 a las 8:00 horas del lunes 7 de septiembre, dio a conocer que el monzón mexicano, divergencia en altura y una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste del territorio nacional mantendrán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la región.
“Con lluvias intensas en zonas de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa”, añadió el SMN.
Precisó que el pronóstico de lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado, se prevén para el norte de Sinaloa y otras entidades del país.
Para Sinaloa también se prevén en este lapso vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de esta misma entidad, así como temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en el norte y centro de este estado.
Mientras que en su proyección meteorológica de las 8:00 horas del lunes 7 a las 8:00 horas del martes 8 del presente mes, también por el monzón mexicano sobre el noroeste del País, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, también pronosticó lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y para el norte y centro de Sinaloa.
Para este periodo el SMN también pronosticó vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de esta entidad y temperaturas máximas de 20 a 45 grados Celsius en el norte y centro de la entidad sinaloense.
En tanto que para el municipio de Mazatlán para este domingo se pronostican temperaturas de 24 a 33 grados Celsius, lluvias de 3 milímetros o litros por metro cuadrado, en tanto que para el lunes se espera cielo nublado, con temperaturas también de 24 a 33 grados Celsius, con 90 por ciento de probabilidad de lluvias, las cuales serían de 14 milímetros.