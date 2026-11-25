Lluvias puntuales fuertes se pronostican para Sinaloa y otras entidades del país para el resto de la presente semana, generadas por una vaguada polar y la primera tormenta invernal de la temporada, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
En su proyección meteorológica de las 8:00 horas del miércoles a las 8:00 horas del jueves 25 del presente mes, prevé que la vaguada polar, asociada con la corriente en chorro polar, se aproximará al noroeste y occidente de México, propiciando descenso de temperaturas en dichas regiones, lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, así como rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en la Península de Baja California, Sonora y Chihuahua.
“La vaguada polar dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada sobre el occidente del país, incrementando la probabilidad de lluvias en el occidente, norte, noreste, centro y sur de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato”, previó en su pronóstico de las 8:00 horas del jueves a las 8:00 horas del viernes.
“Además de posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán”.
En ese lapso, se esperan lluvias fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado, en el centro y sur de Sinaloa y otras entidades del país, añadió el SMN.
Para la madrugada del viernes también se prevén temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados centígrados con heladas en zonas serranas de Durango y Chihuahua.