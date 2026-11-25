Lluvias puntuales fuertes se pronostican para Sinaloa y otras entidades del país para el resto de la presente semana, generadas por una vaguada polar y la primera tormenta invernal de la temporada, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

En su proyección meteorológica de las 8:00 horas del miércoles a las 8:00 horas del jueves 25 del presente mes, prevé que la vaguada polar, asociada con la corriente en chorro polar, se aproximará al noroeste y occidente de México, propiciando descenso de temperaturas en dichas regiones, lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, así como rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en la Península de Baja California, Sonora y Chihuahua.

“La vaguada polar dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada sobre el occidente del país, incrementando la probabilidad de lluvias en el occidente, norte, noreste, centro y sur de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato”, previó en su pronóstico de las 8:00 horas del jueves a las 8:00 horas del viernes.