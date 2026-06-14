Pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Durango y Nayarit

Lluvias puntuales intensas se pronostican entre la tarde del domingo y el lunes en Sinaloa, Durango y Nayarit generadas por una circulación ciclónica en niveles medios en interacción con una línea de convergencia, divergencia de altura y el ingreso de humedad del Pacífico, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

“Una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del territorio mexicano, en interacción con una línea de convergencia sobre la Sierra Madre Occidental, divergencia de altura y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, generarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte, noroeste y occidente del México; pronosticando lluvias puntuales intensas en zonas de Durango, Sinaloa y Nayarit”, añadió el SMN de la Comisión Nacional del Agua.

En su proyección meteorológica de las 14:00 horas del domingo a las 8:00 horas del lunes precisó que para este periodo también se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noroeste), Sonora (centro y este), Durango, (centro) y Sinaloa (sur), finalizando a partir de este día en Chihuahua.

Las lluvias muy fuertes a puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado se prevén para el oeste y sur de Durango, el este de Sinaloa y el norte de Nayarit, agregó.

Mientras que en su proyección meteorológica de las 8:00 horas del lunes a las 8:00 horas del martes pronosticó lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros en el este y suroeste de Chihuahua, noreste de Sinaloa, noroeste de Durango, norte de San Luis Potosí, noreste de Zacatecas y sur de Chiapas.

Para el municipio de Mazatlán el SMN pronosticó para este domingo cielo nublado con temperaturas de 24 a 29 grados y lluvias de 4 litros por metro cuadrado, mientras que para el lunes prevé cielo nublado, temperaturas de 24 a 31 grados y sin probabilidad de lluvias.

En tanto que para el martes 16 de junio se prevé para este municipio cielo poco nuboso, temperaturas de 25 a 31 grados y sin probabilidad de lluvias.