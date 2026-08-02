Pronostican lluvias puntuales intensas y vientos con rachas fuertes en zonas de Sinaloa

Lluvias puntuales intensas y vientos con rachas fuertes se pronostican en zonas de Sinaloa de este domingo al miércoles, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

En su pronóstico de las 14:00 horas de este domingo a las 8:00 horas del lunes agregó que el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado, y vientos con rachas en zonas de Sinaloa, centro y sur, entre otras entidades del país.

Mientras que en su proyección meteorológica de las 8:00 horas del lunes 3 a las 8:00 horas del martes 4 de agosto se prevén lluvias fuertes con puntuales intensas, también de 75 a 150 milímetros en el norte y centro de Sinaloa y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de esta misma entidad.

Para el lunes se esperan temperaturas de 35 a 40 grados, añadió el SMN.

Mientras que de domingo al miércoles se prevén para el municipio de Mazatlán temperaturas mínimas de 24 a 25 grados y máximas de 32 a 33 grados y lluvias que van de los 2 a los 11 milímetros o litros por metro cuadrado.