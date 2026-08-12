Pronostican lluvias puntuales muy fuertes para Sinaloa por monzón mexicano

Lluvias puntuales muy fuertes se pronostican para Sinaloa y otras entidades del país generadas por el monzón mexicano en interacción con divergencia en altura, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

“El monzón mexicano en el noroeste del país, en interacción con divergencia en altura, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Sinaloa y Durango”, informó el SMN de la Comisión Nacional del Agua en su proyección meteorológica de las 14:00 horas del miércoles a las 8:00 horas del jueves 13 de agosto.

“Lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur y Sonora, así como chubascos en Baja California; dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento”.

Precisó que las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sinaloa serán en noreste, de 50 a 75 milímetros o litros por metro cuadrado.