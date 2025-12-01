Pronostican para este lunes lluvias aisladas para Sinaloa

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros o litros cuadrados se pronostican este lunes para Sinaloa, además de rachas de viento de 30 a 50 kilómetros en sus costas se pronostican para este lunes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Estas condiciones son generadas por una vaguada en altura, un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, las cuales mantendrán ambiente frío con lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en la Península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, dio a conocer en su pronóstico general de este día.

“Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias aisladas en Sinaloa. Sin lluvia en Sonora. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y muy frío con posibles heladas en zonas serranas de Sonora”, añadió.

“Durante la tarde, ambiente templado a cálido en Sonora y caluroso en Sinaloa. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora en la región con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sonora y en costas de Sinaloa”.

Para el día se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Sinaloa.

Para el municipio de Mazatlán se pronostica para este 1 de diciembre cielo nublado con temperatura máxima de 28 grados y temperatura mínima de 23 grados, así como vientos de 5 a 10 kilómetros por hora y rachas de 25 kilómetros por hora, informó el SMN.