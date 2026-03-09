$!Pronostican posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Sinaloa

Posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Sinaloa generadas por efectos de la Cuarta Tormenta Invernal, el frente Frío 40 y un río atmosférico, se pronostican para este lunes y martes , de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
En su proyección meteorológica de las 8:00 horas del lunes a las 8:00 horas del martes, dio a conocer que dichas condiciones atmosféricas generarán vientos fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de la República Mexicana, así como chubascos y lluvias fuertes en la Península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.
“Probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango”, añadió.
El SMN, organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, informó que en este periodo se prevé que la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada y el frente frío 40 se desplazarán gradualmente sobre el noroeste y norte de México, en interacción con un río atmosférico, generarán vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones; así como ambiente frío a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa (noreste) y Durango (oeste).
Agregó que de las 8:00 horas del martes 10 a las 8:00 horas del miércoles 11 de marzo la Cuarta Tormenta Invernal se desplazará sobre Sonora y Chihuahua, en interacción con un río atmosférico, generarán ambiente frío, vientos fuertes a muy fuertes, así como lluvias y chubascos en dichas entidades, además de Sinaloa y Durango, así como posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de los mencionados estados.
“Se pronostica que, durante la noche, la Cuarta Tormenta Invernal ingrese a Texas, Estados Unidos de América y dejará de afectar al país (México)”, continuó el SMN.
Para Mazatlán se pronostica para este lunes cielo nublado con temperaturas entre 18 a 26 grados, mientras que para el martes se prevé cielo nublado y temperaturas de 19 a 28 grados, en tanto que para el miércoles se espera cielo nublado con temperaturas de 17 a 26 grados.