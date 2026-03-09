$!Pronostican posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Sinaloa

En su proyección meteorológica de las 8:00 horas del lunes a las 8:00 horas del martes, dio a conocer que dichas condiciones atmosféricas generarán vientos fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de la República Mexicana, así como chubascos y lluvias fuertes en la Península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Sinaloa generadas por efectos de la Cuarta Tormenta Invernal, el frente Frío 40 y un río atmosférico, se pronostican para este lunes y martes , de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El SMN, organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, informó que en este periodo se prevé que la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada y el frente frío 40 se desplazarán gradualmente sobre el noroeste y norte de México, en interacción con un río atmosférico, generarán vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones; así como ambiente frío a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa (noreste) y Durango (oeste).

Agregó que de las 8:00 horas del martes 10 a las 8:00 horas del miércoles 11 de marzo la Cuarta Tormenta Invernal se desplazará sobre Sonora y Chihuahua, en interacción con un río atmosférico, generarán ambiente frío, vientos fuertes a muy fuertes, así como lluvias y chubascos en dichas entidades, además de Sinaloa y Durango, así como posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de los mencionados estados.

“Se pronostica que, durante la noche, la Cuarta Tormenta Invernal ingrese a Texas, Estados Unidos de América y dejará de afectar al país (México)”, continuó el SMN.

Para Mazatlán se pronostica para este lunes cielo nublado con temperaturas entre 18 a 26 grados, mientras que para el martes se prevé cielo nublado y temperaturas de 19 a 28 grados, en tanto que para el miércoles se espera cielo nublado con temperaturas de 17 a 26 grados.