Pronostican que huracán Simon permanecerá semiestacionario en los próximos dos días frente a costas de Jalisco

Se prevé que en los siguientes dos días el huracán Simón, de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, en el Océano Pacífico, se mantendrá semiestacionario frente a las costas de Jalisco y después continuará su desplazamiento hacia la Península de Baja California.

“Simon se ha debilitado a huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson y se mantiene frente a las costas de Jalisco. Se prevé que en los siguientes dos días permanezca semiestacionario sobre esta región del Océano Pacífico”, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión del Agua en su aviso de las 9:00 horas de este miércoles, tiempo del centro del País.

Agregó que a esa hora dicho ciclón se encontraba a 260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 400 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el noroeste a 4 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de 185 kilómetros por hora.

“Su circulación reforzará la probabilidad de chubascos y lluvias en el occidente de México”, continuó.

“Se descontinúa zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán en las Islas Marías, Nayarit”.

Recomendó extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

El SMN pronosticó que nuevamente a las 18:00 horas de hoy Simon se intensifique otra vez a huracán de categoría 2 y a esa hora se localice a 200 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a las 18:00 horas de mañana jueves se degrade otra vez a huracán de categoría 1 y se encuentre a 305 kilómetros al oeste-suroeste también de Cabo Corrientes, Jalisco.

A las 6:00 horas del sábado 17 del presente mes bajaría a tormenta tropical y se encontraría a 75 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, dio a conocer el SMN.

A las 6:00 horas del lunes 19 de octubre, ya como Post-tropical/Remanente, se encontrará a 25 kilómetros al norte de Punta Abreojos, Baja California Sur.