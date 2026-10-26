Pronostican que remanentes de tormenta tropical Vance lleguen el viernes a Bahía Tepehuaya, Sinaloa

Los remanentes de lo que ahora es la tormenta tropical Vance podrían llegar la mañana del viernes 30 de octubre a 85 kilómetros al oeste de Bahía Tepehuaya, ubicada al sur-sureste de Culiacán, cerca del campo pesquero de Cospita.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, a las 12:00 horas de este lunes 26 de octubre “Vance” se localizó a 430 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 545 kilómetros al sur de Carro Corroentes, Jalisco, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de 120 kilómetros por hora.

Por ello se pronosticaron lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros o litros por metro cuadrado en el sur de Nayarit, en el oeste de Jalisco, en Colima, en la costa de Michoacán y en el suroeste de Guerrero.

Además, se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Colima y Michoacán, así como vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Jalisco y Guerrero, añadió el SMN.

Recomendó extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

También pronosticó que para las 18:00 horas del martes 27 de octubre la tormenta tropical se localice a 390 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco,

Ya como Post-tropical/ Remanente, a las 6:00 horas del jueves 29 de octubre se ubicará a 200 kilómetros al este-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Mientras que a las 6:00 horas del viernes 30 de octubre, como Post-tropical/ Remanente, se encontrará a 85 kilómetros al oeste de Bahía Tepehuaya, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora y rachas de 65 kilómetros por hora, dio a conocer el SMN en su aviso de las 12:00 horas de este lunes.