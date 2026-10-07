Pronostican que tormenta tropical Simón podría encontrarse en tierra el lunes a 50 kilómetros de Mazatlán

Se pronostica que la ahora tormenta tropical Simón podría encontrarse en tierra a las 12:00 horas del próximo lunes a 50 kilómetros al nor-noroeste de Mazatlán, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Agregó que la ahora tormenta tropical se localizó a las 15:00 horas de este miércoles, tiempo del centro del país, a 285 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 485 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.

“Su circulación genera lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado) en Guerrero y Oaxaca. Así como lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros) en Michoacán”, añadió el SMN de la Comisión Nacional del Agua.

También informó que se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en costas de Guerrero y Oaxaca (este), así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de dichos estados, además de vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Michoacán.