$!Propondrán a CFE instalar medidores y transformadores en segundo nivel o en azotea de Mercado Pino Suárez

En la reunión donde estuvieron presentes Manuel Acosta, de Proyectos del Gobierno del Estado, las directoras de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales, Cristina Ovalle Morales y Carla Camacho, así como la titular del Instituto Municipal de Planeación, Leticia Alvarado Fuentes, entre otros, el delegado del INAH en Sinaloa expuso que la CFE dice que de acuerdo con su normativa ese equipo debe estar en un lugar firme como calle o azotea.

Tras la reunión privada de la que al salir casi nadie aceptó hablar con personal de medios de comunicación, Rojo Quintero recordó que ya hay antecedentes en Hermosillo, Sonora, donde los medidores se instalaron en el segundo nivel del mercado.

“Tenemos absoluta confianza de que esto se va llegar a un acuerdo total, todos los que estuvimos presentes fueron acuerdos por consenso, vamos a ver con gente de la Comisión Federal y esperamos tomar acuerdos”.

“Hay un acuerdo único ya de todas las instancias que estuvimos aquí, pero luego lo vamos a dar a conocer porque apenas vamos a firmar la minuta y todo, estamos todavía en proceso, son propuestas que vamos a hacer nosotros, son propuestas que trabajamos únicas”, dijo el delegado en Sinaloa del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Servando Rojo Quintero.

A la Comisión Federal de Electricidad se le propondrá instalar los medidores y transformadores del Mercado Municipal “José María Pino Suárez” en el segundo nivel o en el techo de ese inmueble ubicado en el Centro de Mazatlán, acordaron instancias federales, estatales y municipales este martes.

“Pero la normatividad de la Comisión Federal de Electricidad, nuestra normatividad como Instituto Nacional de Antropología e Historia referente a imagen urbana también si nosotros llegamos y decimos háganse esos muretes también nosotros estamos violando la normatividad del INAN”, añadió Rojo Quintero en la reunión realizada en instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno de Mazatlán.

El encuentro también se realizó tras la fuerte inconformidad que desató la construcción a partir del pasado 23 de diciembre de dos bardas de concreto sobre la banqueta sur de la calle Leandro Valle, presuntamente para ahí colocar los medidores y transformadores de la CFE del proyecto de rehabilitación del sistema eléctrico del Mercado en mención, ya que obstruyen el paso peatonal y de personas con alguna discapacidad, además de que obstaculizan la visibilidad.

“Aquí tenemos dos instancias federales con normativas que tenemos que hacer que se compaginen, el gran problema nos lo está provocando esta negativa a que los medidores sean colocados ya sea en el espacio del segundo nivel o en la azotea, la posición nuestra es que Comisión Federal sea flexible en cuanto a esta norma tal cual ha sucedido en Hermosillo, nosotros tenemos videos, tenemos planos que creo que se los hicimos llegar también donde aparece un espacio en el segundo nivel también donde están los medidores, son 70 medidores los que hay ahí (en un mercado de Hermosillo)”, continuó Rojo Quintero.

“Entonces ese mercado acaba de ser rehabilitado ahora en el 2019, 2020, o sea, en la cuestión legal hay un antecedente, tenemos ese antecedente y para evitar deteriorar la imagen urbana, pero aparte de eso crear un problema social creemos que hay que retomar la experiencia de Hermosillo y y que se acepte que los medidores y si se puede también los transformadores que estén en ese espacio (del segundo nivel) o en la azotea”.

Por su parte el presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal “José María Pino Suárez”, Roberto Vega Niebla, precisó en entrevista por separado que en la reunión realizada a las 12:00 horas de este 13 de enero se acordó que se ingrese un proyecto al INAH sobre dónde estarían colocados los medidores y transformadores en ese inmueble y en base a eso negociar con la CFE.

“La propuesta fue eso que se puedan instalar los medidores dentro del mercado, en la segunda planta, entonces se va elaborar un proyecto para que lo analice INAH y si es positivo presentárselo a Comisión Federal de Electricidad”, añadió Vega Niebla tras el encuentro al que no asistió el superintendente o algún representante de la CFE.

“Es viable, el doctor Servando ya lo tiene analizado y ellos ven viable esa propuesta, lo que se pide es que se ingrese el proyecto a ventanilla única, que es como lo piden los requisitos del INAH, los lineamientos, ...primero que se ingrese el proyecto y seguramente el INAH, por la importancia del caso puede acelerarlo”.