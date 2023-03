Tras el nombramiento de Verenice Oleta Benítez como Secretaria del Ayuntamiento de Mazatlán, el Alcalde Édgar González Zataráin propone a dos personas pare designar al próximo Oficial Mayor, pero solamente adelantó que una de ellas es Rogelio Olivas.

“Aquí vamos a hacer enroques, te voy a adelantar una de las propuestas, pudiera ser Rogelio Olivas que tiene mucho conocimiento en el tema, es abogado, conoce la ley, el reglamento, tiene 20 años aquí, es un sindicalizado y sería importante que un sindicalizado se pudiera incorporar”, añadió González Zataráin la mañana de este sábado en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Él tiene más de 20 años al servicio de aquí del Ayuntamiento, pudiera ser él, él es una propuesta, se los adelanto, Rogelio Olivas es gente de mi confianza, gente que me ha ayudado mucho a ir construyendo ésto y bueno, por ahí queremos transitar, en la principal propuesta, y hay otra propuesta que es mujer, pero no la puedo decir porque luego no quiero herir susceptibilidades si las cosas no se dan”.

La tarde del viernes el Cabildo de Mazatlán aprobó por mayoría la remoción del Secretario del Ayuntamiento, Rafael Mendoza Zataráin, por el conflicto que se viene por la autonomía universitaria tras la aprobación de la Ley de Educación Superior y en su lugar fue nombrada Oleta Benítez quien hasta ese mismo día se desempeñaba como Oficial Mayor del Ayuntamiento.

Ese mismo viernes también fue removido por el Alcalde el director de Asuntos Jurídicos de la Comuna, Christian Lizárraga Félix, pero hasta el momento no se ha designado quién lo sustituirá.

El Presidente Municipal dijo que con estos cambios se mantiene la paridad de género en la Comuna y por ello la Secretaría de la Mujer, María Teresa Guerra Ochoa, hizo el viernes un reconocimiento a la Alcaldía mazatleca.