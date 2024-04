“¿Que hace más daño, que es más peligroso, un joven que se toma un litro de ron o un joven que se echa un gallo?, ¿por qué el alcohol es legal y la mariguana no?, es un asunto de negocio, de corrupción, de complicidad, que no se basa en evidencia, que no tiene un enfoque de salud pública”, señaló.

“Es muy distinto que un joven como ahorita sucede en California, como sucede en Colorado, llegue a un mostrador, le pidan su credencial de elector, les diga ‘quiero sativa, quiero indica’, le den indicaciones, le digan ‘tienes derecho hasta esta cantidad, sea un mercado legal y regulado”, dijo.

“A que un joven que la quiere probar, busque un rufián, le digan ‘te conviene más la piedra, te va a poner más acelerado más rápido’ y se meta en un tobogán de adicciones del que no pueda salir nunca y que le generé mucho más daño a su cuerpo y a su entorno”.

Hackear la gentrificación y apoyar la pesca

En su estancia en el recinto universitario también fue cuestionado sobre su postura ante la gentrificación que sufren varios destinos del país, así como cuál es su postura ante un sector pesquero abandonado.

“Qué es lo que hay que hacer, responder en sentido diverso a los procesos de gentrificación,(...) hay que saber muy bien cómo regulas y cómo intervienes los distintos mercados, por ejemplo si ellos quieren comprar departamentos y casa deberían de pagar un impuesto adicional que permita financiar el programa de vivienda social que estoy hablando”, sugirió el candidato.

“Es intervenir, es hackear el proceso de gentrificación en beneficio de las personas de México y además convencerlos de que les conviene, también a ellos les va a convenir tener un mejor sistema de lo público, sobre todo a los que se están viniendo temporadas más largas a vivir”, añadió.

En cuanto a la atención al sector pesquero, dijo reconocer la problemática tanto operativo como administrativo, por lo que se comprometió a asumir los compromisos de este sector primario, al igual que el de los jornaleros, cafetaleros, que son afectados por un abandono general del actual gobierno.

“No es un abandono particular, no es que abandonó a los pescadores y están acompañando a los frijoleros, es un abandono generalizado, porque es un gobierno que no le responder los intereses de la gente, que no profesionaliza su gabinete”, expuso.

Otras de las propuestas del candidato fue la dignidad a los policías y capacitación, usar la tecnología para combatir la violencia y la inseguridad; el crecimiento, desarrollo y empleos cuidando la naturaleza; crear infraestructura hidráulica como presas, acueductos y plantas; derecho a la vivienda digna, aprovechando para la ciudadanía las reservas territoriales con programa de vivienda social.