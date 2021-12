Propone Diputado federal desaparición de la Conapesca y que pase a ser un departamento de la Semar

Que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca desaparezca por ser un “elefante blanco” que no hace nada por atender la problemática de su sector y que pase a ser un departamento de la Secretaría de Marina Armada de México, propone el Diputado federal por Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez.

“El tema de la pesca está muy sencillo, yo ya les llevé pruebas, llevé también documentos de los pescadores que jamás son atendidos por la Conapesca, no dan permisos más que para los amigos, por culpa de la Conapesca también se dio el embargo camaronero (por parte de Estados Unidos al camarón mexicano de altamar) porque es la autoridad correspondiente para estar vigilando la pesca a nivel nacional no nada más del estado”, añadió el legislador por el Partido del Trabajo, Alcántara Martínez.

“Entonces aquí quieren acaparar la Conapesca como si fuera nada más de Mazatlán, hay más municipios que tienen playa, hay estados que tienen playa y seguimos con la Conapesca sin trabajar, un ‘elefante blanco’ que se le otorgan 2 mil 400 millones de pesos anuales para qué, para nada, porque dónde están, no hay apoyo para los pescadores, están en huelga los pescadores”.

Agregó que se tuvo que ir a presentar denuncias a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para quitar los tapos y “chacuacos” o artes de pesca no permitidas pues la Conapesca los trajo año y medio a vuelta y vuelta a los pescadores.

“Por eso he propuesto la iniciativa donde propongo desaparecer la Conapesca y que pase a ser un departamento de la Marina, porque la Marina es la que vigila el mar, la Conapesca jamás vigila el mar, ni siquiera siembran el mar, nada más cosechan y cosechan y para su puro de permisos ni siquiera respetan las vedas ni los temas de seguridad, por eso vino el embargo del camarón”, recalcó Alcántara Martínez.

Dijo que la Conapesca no va a llegar como la Marina que tiene oficinas en todo el país, en todos los litorales tiene oficinas en donde pueden hacer el trabajo, donde pueden vigilar la pesca y si no la respetan ellos son una institución que puede levantar los embargos, que puede actuar directo para que se respeten más.

“Es un tema ecológico, de producción y de especies y de pesca donde tenemos que levantar el Producto Interno Bruto de nuestro país y solamente en toda la historia en México ha funcionado y se ha respetado cuando fue Departamento de la Marina”, recalcó.

“Ahora por decreto presidencial tenemos que ver que la Marina ya tiene los dragados, la única institución que puede hacer los dragados es la marina, la única institución que vigila las playas es la Marina, la única institución que vigila los mares es la Marina, pues ya vamos a darle ese presupuesto porque no podemos decir que se lo roban, no me consta, pero sí podemos decir que lo desaparecen y nunca está para el servicio de los pescadores (el apoyo de la Conapesca)”.