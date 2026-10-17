Propone Gobierno estatal a empresarios de Mazatlán conectar cámaras de vigilancia al C4

MAZATLÁN._ Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en el puerto ante los hechos delictivos registrados en la región, el Gobierno de Sinaloa propuso a empresarios de Mazatlán incorporar las cámaras de vigilancia de sus negocios al sistema del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo.

Así lo dio a conocer la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien señaló la propuesta fue planteada durante una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán, en la que autoridades estatales expusieron los avances en materia de seguridad y el despliegue operativo que se mantiene en el municipio.

Explicó que estos encuentros con sectores productivos buscan establecer una ruta de trabajo conjunta, escuchar las preocupaciones de los empresarios y promover su participación en las estrategias de prevención y vigilancia.

“Hemos venido teniendo agendas con distintos sectores productivos. La última ya la habíamos tenido en Culiacán con restauranteros. Hoy tocó con Canaco Mazatlán, donde les hemos venido dando un informe de cuáles han sido los avances en materia de seguridad, cuál es el despliegue que se realiza en particular en Mazatlán y establecer una ruta de trabajo con ellos para trabajar de manera conjunta, escucharlos”, declaró.

Como parte de las propuestas presentadas, la Gobernadora señaló que se busca que los establecimientos comerciales puedan integrar sus equipos de videovigilancia a la infraestructura del C4, de manera que las imágenes contribuyan a reforzar las labores de monitoreo y seguridad.

En este sentido, indicó que un esquema similar ya se ha impulsado en Culiacán con algunos empresarios y que la intención es ofrecer a los comerciantes de Mazatlán reuniones técnicas para explicar los mecanismos de incorporación y resolver sus dudas.

Asimismo, explicó que la conexión de estos dispositivos permitiría sumar herramientas de vigilancia a las que utilizan las autoridades para atender situaciones de riesgo y fortalecer la seguridad de los establecimientos comerciales.

“Nosotros pusimos sobre la mesa la importancia de que ellos puedan entrar a un esquema de adopción de cámaras de vigilancia de sus negocios. Es instalar cámaras que estén vinculadas al C4 para que eso también ayude a fortalecer la seguridad en sus negocios”, dijo.

Domínguez Nava destacó que la propuesta forma parte de los acercamientos del Gobierno estatal con representantes de sectores económicos, en un contexto en el que las autoridades buscan coordinar acciones con el comercio organizado y ampliar los mecanismos de vigilancia.

El siguiente paso, apuntó, será determinar si los empresarios de Mazatlán se incorporan al programa y conocer los detalles técnicos para conectar sus cámaras al C4.