Propone Gobierno Municipal ampliar videovigilancia y fortalecer el C4 de Mazatlán

Una ampliación del sistema de videovigilancia y el fortalecimiento del C4 forman parte de la propuesta presentada por el Gobierno Municipal de Mazatlán en materia de seguridad, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien además, señaló que aún no se tiene la confirmación sobre la posibilidad llegada de más elementos de seguridad al puerto.

Palacios Domínguez explicó que la solicitud de equipamiento ya fue enviada mediante un documento y forma parte de los planteamientos para reforzar las herramientas tecnológicas de seguridad en el municipio, por lo que se espera respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Es una de las peticiones que tenemos por parte del Secretariado Ejecutivo, entonces hemos enviado ya un documento, hemos enviado también una propuesta de cámaras de vigilancia para fortalecer al C4”, comentó.

La Alcaldesa añadió que, además de la propuesta municipal, existen gestiones del Gobierno del Estado ante la Federación para buscar que el C4 se convierta en C5, fortalecimiento que implicaría ampliar las capacidades tecnológicas de vigilancia, mediante más videocámaras y la instalación de arcos en las carreteras.

“Nuestra misma Gobernadora Graciela Domínguez ha manifestado que, por parte de gestiones que está haciendo ella con la Presidenta Claudia Sheinbaum, buscar que el C4 se convierta en C5. ¿Qué quiere decir esto? Mayor tecnología, mayor fortalecimiento de videocámaras, arcos territoriales que se colocan en las carreteras”, declaró.

Palacios Domínguez expresó que este planteamiento fue presentado como una solicitud para fortalecer la infraestructura de seguridad, aunque no detalló el número de cámaras incluidas en la propuesta, así como tampoco inversión o plazos para su implementación.

En lo que respecta a un eventual incremento de personal operativo en Mazatlán, la alcaldesa señaló que las autoridades mantenían reuniones para revisar la coordinación y el despliegue territorial, por lo que todavía no podía confirmar si llegarían más elementos.

En este sentido, explicó que había sostenido comunicación con el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Sinuhé Téllez López, pero que hasta el momento no se contaba con información al respecto.

“Acabo de hablar ahorita con el general Téllez, quien es el Secretario de Seguridad Pública del Estado, y todavía continúa la reunión, por lo cual podría tenerles información al respecto de si van a llegar más elementos hasta el día de mañana”, indicó.

De esta forma, Palacios Domínguez detalló que, mientras la propuesta de videovigilancia ya fue enviada, la posible llegada de más efectivos quedó pendiente de la información que se genere de las reuniones entre las autoridades de seguridad.