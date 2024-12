Propone Regidora instalar en Mazatlán el Comité Municipal de Búsqueda de Personas

Instalar en Mazatlán el Comité Municipal de Búsqueda de Personas propuso en la sesión ordinaria de Cabildo de este jueves la regidora por el PAN Wendy Liliana Barajas Cortés, argumentando el preocupante y creciente número de personas desaparecidas en este municipio.

“Ante la preocupante y creciente crisis de desapariciones en nuestro municipio resulta imperativo y urgente que en Mazatlán se instale el Comité Municipal de Búsqueda de Personas, este organismo no sólo está contemplado en los mecanismos nacionales y estatales de atención, sino que su instalación, como lo establece la Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa es esencial para garantizar una respuesta inmediata, coordinada y efectiva en los casos de desapariciones”, añadió Barajas Cortés.

“Por ello compañeras y compañeros regidores hago un llamado respetuoso, pero enérgico, para que a través de la Presidenta Municipal gestione ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, la licenciada Carina Márquez, la instalación inmediata de este Comité en el municipio de Mazatlán”.

Agregó en su propuesta que la conformación de dicho Comité es importante ya que reúne actores clave como el Secretario de Seguridad Pública y representantes de diversas instancias federales, estatales y municipales.

“Su participación asegura la articulación de esfuerzos en la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Es importante destacar que la inmediatez en la difusión de una desaparición forzada es crucial, ya que las primeras horas determinan para coadyuvar su localización”, recalcó.

“Este Comité no sólo actúa como coordinador de las labores de búsqueda, sino que también funge como un medio ágil de difusión a través de las herramientas como WhatsApp, logrando que la información llegue a las autoridades, a la ciudadanía de manera rápida y eficiente”.

Recalcó que no se puede ser indiferente ante la angustia de las familias mazatlecas que día a día enfrentan la incertidumbre de no saber el paradero de sus seres queridos y la instalación de este Comité no sólo es una medida técnica, sino una respuesta humanitaria y ética que como autoridades deben priorizar.

También hizo un llamado a las autoridades correspondientes a no retrasar más esta acción para garantizar que Mazatlán cuente con los mecanismos necesarios para enfrentar esta problemática de manera contundente y responsable,

“Las familias no buscan culpables, buscan respuesta. Cada desaparición es una deuda con la humanidad”, reiteró la regidora.

Durante la crisis de inseguridad que vive Sinaloa a partir del pasado 9 de septiembre se ha incrementado en número de personas desaparecidas tanto en la entidad como en Mazatlán.