Que en el Parque Ciudades Hermanas se promuevan eventos musicales cada semana o cada mes y que para allá se lleven estatuas de artistas como Pedro Infante, pero que se modifique la actual porque no es ni Pedro ni Infante, propuso el Secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués.

Fue en su mensaje al inaugurar en tranvía “El Maz Chilo” donde ante autoridades estatales y municipales planteó dicha propuesta que la comparó con un sueño.

“Y como diría Martin Luther King: ayer tuve un sueño, soñé que en este parque se convertía en el Parque de la Música y los eventos, que había inversionistas que ponían como en Disney que tienen a Micky Mouse la clave de sol, el pentagrama y poner en busto de Pedro Infante y hacer la Jornada de Pedro Infante”, continuó Torruco Marqués.

“Pero luego cambiar al busto de un cantante internacional y de esa forma darle vida a este lugar que puede ser el punto de partida para intensificar las corrientes turísticas, la prueba ya la hicimos, cuando veníamos caminando por una calle le decía yo al Presidente Municipal y coincidimos Estrella (Palacios Domínguez, Secretaria de Turismo en Sinaloa) y yo que la conozco desde hace mucho que ella inició en el área de ventas, haz de cuenta que estamos el Liverpool y en el márketing turístico de todo se vale, por qué no ponemos el Callejón de The Beatles y hoy resulta que es de los lugares más fotografiados de Mazatlán, en esa ocasión nos criticaron qué tiene que hacer un Beatle en Mazatlán, por qué no reconocer a nuestros propios artistas”.