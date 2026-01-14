$!Proponen como alternativa reubicar infraestructura eléctrica en el segundo piso del Mercado Pino Suárez

La posibilidad de instalar el centro de carga y los medidores eléctricos en el segundo piso del Mercado Municipal José María Pino Suárez se perfila como una de las principales alternativas para destrabar los trabajos de rehabilitación del sistema eléctrico, los cuales permanecen detenidos tras la demolición de una estructura exterior que generó inconformidad entre locatarios y autoridades de conservación patrimonial.

La obra a cargo de la Comisión Federal de Electricidad fue detenida de manera temporal, después de la suspensión del proyecto original que contemplaba la colocación de dicha infraestructura en el exterior del inmueble, sobre una de las banquetas de la calle Leandro Valle.

Dicha intervención generó inconformidad entre comerciantes y locatarios, llamando la atención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), logrando intervenir al considerar que la colocación exterior afectaba la imagen urbana y la arquitectura histórica del Centro Histórico de Mazatlán.

Ante esta situación, el presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Pino Suárez, Roberto Vega Niebla, expresó que, tras una reunión entre las partes involucradas, se acordó replantear el proyecto y presentar una alternativa formal que priorice la conservación del edificio.

“Estamos a la espera y con la esperanza de que todo se resuelva de la mejor manera para que los trabajos puedan continuar. Tenemos la confianza de que se va a llegar al mejor acuerdo, porque el tema del cableado es un tema de seguridad y siempre lo hemos señalado”, comentó.

“En la reunión se propuso integrar un expediente y presentarlo para que el proyecto sea revisado y, de ser viable, autorizado y dentro del expediente se incluirá la propuesta de que el centro de carga se coloque en la segunda planta del mercado, para que el instituto la analice”, añadió.