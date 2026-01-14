$!Proponen como alternativa reubicar infraestructura eléctrica en el segundo piso del Mercado Pino Suárez

La posibilidad de instalar el centro de carga y los medidores eléctricos en el segundo piso del Mercado Municipal José María Pino Suárez se perfila como una de las principales alternativas para destrabar los trabajos de rehabilitación del sistema eléctrico, los cuales permanecen detenidos tras la demolición de una estructura exterior que generó inconformidad entre locatarios y autoridades de conservación patrimonial.
La obra a cargo de la Comisión Federal de Electricidad fue detenida de manera temporal, después de la suspensión del proyecto original que contemplaba la colocación de dicha infraestructura en el exterior del inmueble, sobre una de las banquetas de la calle Leandro Valle.
Dicha intervención generó inconformidad entre comerciantes y locatarios, llamando la atención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), logrando intervenir al considerar que la colocación exterior afectaba la imagen urbana y la arquitectura histórica del Centro Histórico de Mazatlán.
Ante esta situación, el presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Pino Suárez, Roberto Vega Niebla, expresó que, tras una reunión entre las partes involucradas, se acordó replantear el proyecto y presentar una alternativa formal que priorice la conservación del edificio.
“Estamos a la espera y con la esperanza de que todo se resuelva de la mejor manera para que los trabajos puedan continuar. Tenemos la confianza de que se va a llegar al mejor acuerdo, porque el tema del cableado es un tema de seguridad y siempre lo hemos señalado”, comentó.
“En la reunión se propuso integrar un expediente y presentarlo para que el proyecto sea revisado y, de ser viable, autorizado y dentro del expediente se incluirá la propuesta de que el centro de carga se coloque en la segunda planta del mercado, para que el instituto la analice”, añadió.
Vega Niebla expresó que esta opción permitirá mantener intacta la fachada y evitar modificaciones visibles en el entorno externo al inmueble, por lo que considera que es la más viable.
Asimismo, detalló que mientras se realiza dicho proceso, los trabajos de rehabilitación eléctrica permanecerán detenidos, aun cuando el proyecto registraba un avance aproximado del 30 por ciento.
El dirigente de los locatarios reconoció que la pausa representa un retraso en una obra necesaria, pero consideró que también es una oportunidad para corregir el rumbo y asegurar que el proyecto se ejecute de manera adecuada y conforme a la normatividad.
“Cuando se detuvieron los trabajos, la rehabilitación eléctrica llevaba aproximadamente un avance del 30 por ciento. Este proceso con el INAH frenó la obra, pero también es un buen momento para hacer las cosas de la manera más correcta posible”, declaró.
Vega Niebla comentó que la actualización del cableado eléctrico es una prioridad para el mercado, ya que se trata de un tema directamente relacionado con la seguridad de comerciantes, trabajadores y visitantes, debido a que el sistema actual presenta rezagos que hacen indispensable una intervención responsable y bien planeada.
Finalmente, destacó que la propuesta de instalar el centro de carga en el segundo piso busca equilibrar la necesidad de modernizar la infraestructura eléctrica con la obligación de proteger el valor histórico del mercado, pues el objetivo es que la obra no afecte ningún sector y una vez concluida, represente un beneficio duradero tanto para el recinto como par la ciudad, garantizando seguridad sin comprometer su identidad arquitectónica.