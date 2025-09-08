Proponen notarios descuentos todo el año para hacer testamentos

El Colegio de notarios de Mazatlán propuso se institucionalice el programa permanente de apoyo al testamento para familias vulnerables de Sinaloa.

Fernando García Sais, presidente del Colegio de Notarios de Mazatlán, fue quien hizo la propuesta al Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha basado en la política pública errónea dentro del programa del mes del testamento porque la gente se espera al descuento hasta septiembre y probablemente varios no llegaron.

Así que se pronunció para solicitarle que: “Yo no me puedo esperar porque tengo un reloj de arena que es mi vida que no se cuando se me va a acabar, no me puedo esperar a septiembre ¿y si no llego? Lo que le dije al Gobernador es que el programa del mes del testamento debiera institucionalizarse de tal manera que fuera anual y permanente. Entonces le pareció interesante y hasta nos lo solicitó”.

Contextualizó del inicio del programa del Mes del Testamento por la década del 90 en la ciudad de México que lo incorporaron a nivel federal en los estados como programa nacional.

En calidad de presidente del Colegios de Notarios de Mazatlán, enfatizó el hecho de haberle podido contar al Gobernador de la problemática real que enfrentan quienes están buscando cuidar su patrimonio y se topan con algunos engaños.

Por lo anterior, García Sais le refirió al mandatario estatal que quienes viven del notariado a nivel local se enfrentan a varias practicas por corregirse y que muchos no se atreven a decirlo públicamente.

Dijo que el notario tiene el compromiso de propiciar la seguridad jurídica y paz social, y en estos momentos tan complejos debe priorizarse sin intereses particulares o de políticos en turno.

En el sentido de buscar el respaldo del Gobernador para el programa de apoyo a las familias, aprovechó para exponer la limitación a los clientes de parte de los bancos porque les obligan imponiendo a un exquisito grupo de notarios con los que hacen buenos negocios para escriturar.

“La gente tiene el derecho de confiar en unos y no en otros. Todos los países que siguen el notariado latino como España y Francia tienen la libre elección del notario y nosotros en México en donde los gerentes de los bancos se van a jugar Golf con ciertos notarios y hacen buenos negocios y resulta que quien quiera escriturar no revisan sus escrituras y eso genera gran afectación al sector”, así que le pidió al Secretario general de Gobierno que intervenga.

A la reunión en el salón gobernadores fueron convocados, el consejo estatal de notarios y los presidentes de los colegios de Ahome, Culiacán y Mazatlán con motivo de la firma del convenio del mes del testamento, dónde les pidió un descuento especial a las mamás solteras por su peculiar vulnerabilidad.