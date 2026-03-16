$!Proponen palaperos de Mazatlán recuperar los Spring Break

Ante la baja afluencia de extranjeros a Mazatlán, palaperos proponen recuperar al segmento masivo de Spring Break.
Y es que Mazatlán dejó de ser uno de los destinos populares en México para llegar en grandes grupos de los estudiantes de Canadá y Estados Unidos entre marzo y abril, previo a la Semana Santa.
“Actualmente los jóvenes extranjeros saturan las playas de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, previo a la realización del periodo vacacional de Semana Santa y de pascua ante lo cual administradores de algunas de las palapas más populares de la zona contigua al malecón, esperan que la situación mejore en afluencia turística en lo sucesivo”, dijo Elizabeth Salas.
“Los Spring Break venían y sería ideal para Mazatlán que regresaran, porque la gente joven no viene mucho para acá. Realmente si vienen, vienen en familia o vienen desde el barco. Pero realmente gente joven extranjera no tenemos ni un 5 por ciento de afluencia, cuando antes recuerdo que se llenaban las playas con ellos”.
Agregó que a todos les iba muy bien, porque son una comunidad que gastaba en restaurantes, en bebidas y fiestas, y obviamente llenaban hoteles sedes cuando venían.
“Sí era donde más ellos consumían. Sí, exacto. Ellos desde que despertaban ya estaban en las playas. Ya estaban en la fiesta y le seguían todo el día y toda la noche y todos los días que estaban aquí. Pero si sería si sería ideal que las autoridades los recuperaran, solo ellos pueden hacerlos regresar”, consideró.
Mientras tanto, ya se observan varios negocios que siguen cerrando como el Terraza o Pinches Plebes y que ahora luce un anuncio de se renta y algunas marisquerías que también lo están padeciendo por la poca afluencia de turistas a Mazatlán, desde que inició el periodo violento en la entidad y que ha repercutido en la percepción negativa.
Y es que en Mazatlán, cuando este segmento llegaba para el sector empresarial representaba una fuerte fuente de ingresos indispensable cada año, pero el reto de equilibrar el impacto social, por el exceso de ruido, de espectáculos playeros, de fiesta desenfrenada y de peligros a que se enfrentaban pesó más para los administraciones municipales anteriores y optaron por hostigarlo y ahuyentarlo en lugar de asumir un buen control.
Lo mismo ocurrió en Rosarito, Baja California Sur como parte de los centros del Pacífico considerados como secundarios y que ahora se suplen por el turismo que viaja por carretera o por avión de jóvenes principalmente del sur de Estados Unidos, pero en un mínimo porcentaje dónde se incluye el 4 por ciento del total del segmento extranjero que está llegando a Mazatlán porque el resto es nacional.
De acuerdo con la Secretaría de Turismo Federal, los destinos populares en México, actualmente son Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Vallarta, Cozumel y Cabos, y de los principales destinos internacionales Miami Beach con el Ultra Music Festival del 27-29 de marzo y Vail, Colorado, destacan en Estados Unidos.
El segmento masivo de Spring Break 2026, tomará este año su receso escolar de primavera en California del 30 de marzo al 10 de abril, mientras que en Nueva York del 30 de marzo al 3 de abril, fechas en las que se saturan los vuelos y hoteles debido a la alta demanda de ese segmento, sin embargo, ante los recientes episodios de violencia la embajada de Estados Unidos emitió una alerta para evitar viajar a algunos destinos Mexicanos.