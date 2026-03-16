$!Proponen palaperos de Mazatlán recuperar los Spring Break

Ante la baja afluencia de extranjeros a Mazatlán, palaperos proponen recuperar al segmento masivo de Spring Break.

Y es que Mazatlán dejó de ser uno de los destinos populares en México para llegar en grandes grupos de los estudiantes de Canadá y Estados Unidos entre marzo y abril, previo a la Semana Santa.

“Actualmente los jóvenes extranjeros saturan las playas de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, previo a la realización del periodo vacacional de Semana Santa y de pascua ante lo cual administradores de algunas de las palapas más populares de la zona contigua al malecón, esperan que la situación mejore en afluencia turística en lo sucesivo”, dijo Elizabeth Salas.

“Los Spring Break venían y sería ideal para Mazatlán que regresaran, porque la gente joven no viene mucho para acá. Realmente si vienen, vienen en familia o vienen desde el barco. Pero realmente gente joven extranjera no tenemos ni un 5 por ciento de afluencia, cuando antes recuerdo que se llenaban las playas con ellos”.

Agregó que a todos les iba muy bien, porque son una comunidad que gastaba en restaurantes, en bebidas y fiestas, y obviamente llenaban hoteles sedes cuando venían.

“Sí era donde más ellos consumían. Sí, exacto. Ellos desde que despertaban ya estaban en las playas. Ya estaban en la fiesta y le seguían todo el día y toda la noche y todos los días que estaban aquí. Pero si sería si sería ideal que las autoridades los recuperaran, solo ellos pueden hacerlos regresar”, consideró.

Mientras tanto, ya se observan varios negocios que siguen cerrando como el Terraza o Pinches Plebes y que ahora luce un anuncio de se renta y algunas marisquerías que también lo están padeciendo por la poca afluencia de turistas a Mazatlán, desde que inició el periodo violento en la entidad y que ha repercutido en la percepción negativa.