Proponen plataforma digital para difundir joyas patrimoniales naturales, culturales y turísticas de Mazatlán. El proyecto será punta de lanza para promover el patrimonio de todo México, explicó Salvador Herrera, impulsor del proyecto.

El nombre de la plataforma de Joyas de México es un proyecto que se desarrolla a través de las redes de la multimedia para promover al Mazatlán ancestral, como se decía de forma antigua en México, explicó el promotor turístico.

Adelantó van a desarrollarlo en conjunto con el ex subsecretario de Turismo Raúl Llera Martínez y la Universidad Autónoma de Sinaloa para lanzarlo el día 26 de septiembre en el marco del Día Internacional del Turismo con la oportunidad de estar acompañados de universitarios y académicos, además de expertos de diferentes áreas que tienen que ver con cultura, naturaleza, medio ambiente y el turismo.

“La idea es hacer una sinergia entre la academia, es decir, en este caso como hablar de una de las casas importantes de la universitaria que es la UAS, pero está expandido a todas las universidades para hacer un enlace entre ellos en el desarrollo de este proyecto, que además vamos a marcar una primer fase de un año de 365 días para hacerlo medible, en el que vamos a involucrar a maestros, universitarios interesados en publicar algún artículo de las áreas culturales, gastronómicas, todo ligado, por supuesto”.

Además van a generarse rutas gastronómicas y rutas ancestrales, a través del acervo de fotografías de todo Sinaloa recabado durante tres décadas.

Y es que mencionó tener 36 años como profesional de la fotografía, logrando capturar imágenes por 23 años de Sinaloa y de Mazatlán.

Con este proyecto ancestral de joyas van a estar disponibles todas las imágenes que tienen que ver con cultura, naturaleza, ancestralidad y medio ambiente.

”Todo ello lo vamos a poner en disposición para poder compartirlo con los jóvenes, dándolo también por un lado una inspiración, una muestra de lo que ellos pueden hacer, todas las ventanas que tenemos de oportunidad en la cuestión del turismo, en este caso que hablamos del turismo por el día internacional, pero la idea es que ellos busquen y que vean oportunidades para que sigan desarrollando sus carreras en cualquiera de las áreas”.

Indicó que ese día estarán acompañados por un consejo a nivel México, entonces hay nivel de expertise en un consejo con personas que tienen que ver con la cultura maya, otro que es con la cultura mesoamericana, y la centroamericana.

Además agregó que se van a tescatar rutas ancestrales, como la tierra del venado y la de Barrancas del Cobre.

”La cuestión rural, la cuestión maravillosa que tenemos aquí de naturaleza, de patrimonios culturales, de la humanidad que tenemos con lo de vamos a ir expandiendo luego hacia la parte de Chiapas, o sea, vamos a irnos poco a poco, van a partir de aquí de Mazatlán”, anotó.