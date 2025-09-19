$!Proponen portal para blindar reservaciones hoteleras contra fraudes en línea en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante el incremento de fraudes a nivel nacional en reservaciones en línea, la Asociación de Hoteles Tres Islas de Mazatlán propuso blindar a establecimientos y al consumidor a través de crear un portal y distintivo de confianza y seguridad, reforzando la experiencia del viaje. Cada hotel, dijo José Ramón Manguart Sánchez, tendrá que entregar su información oficial para publicarse en el portal visitmazatlan.travel para que el consumidor tenga la plena confianza de que es la misma información que podrán encontrar en portal del Gobierno del Estado y evitar cualquier situación ajena al propósito del viaje.

El dirigente de la asociación explicó que la iniciativa surgió porque el fraude está afectando a diversos destinos del País, incluyendo a Mazatlán. “Hemos sabido que en otros destinos turísticos del País han tenido un crecimiento importante en el número de fraudes. Mazatlán no es la excepción, sí ha habido casos, pocos y aislados, pero lo que procuramos es darle certeza al consumidor protegiendo al propio establecimiento, a través de una validación en el portal propio del Gobierno del Estado”, apuntó. El tema fue planteado en reciente reunión del consejo consultivo de promoción turística, donde la Secretaría de Turismo de Sinaloa y los consejeros compuestos por hoteleros de Sinaloa lo palomearon con miras a reducir la posibilidad del fraude de centros de hospedaje, para que el consumidor pueda constatar la información antes de que realice su transferencia con la certeza de que es seguro, señaló.