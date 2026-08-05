$!Proponen proyecto de soluciones basadas en la naturaleza para mitigar inundaciones en Mazatlán

Tras las fuertes lluvias de la semana pasada que dejaron cerca de 500 familias afectadas en este municipio, Conselva Costas y Comunidades y el Colegio de Ingenieros Civiles del Sur de Sinaloa proponen un proyecto de soluciones basadas en la naturaleza para mitigar las inundaciones en esta ciudad.

“Básicamente lo que se está buscando es hacer la primera propuesta de un proyecto de soluciones basadas a naturaleza en la zona del Estero del Infiernillo haciendo una mezcla de infraestructura gris con el expertiz y la especialidad del Colegio de Ingenieros del Sur de Sinaloa y Conselva que estaría trabajando un poco más la reducción de escorrentía en las zonas altas”, dijo la Coordinadora de Comunicación y Movilización Ciudadana de Conselva, Olivia Guzón Zataráin.

“El problema con el Estero del Infiernillo es que tiene una cabeza hídrica muy grande, que viene desde muy arriba, son muchos arroyos que se juntan en sólo arroyo y eso hace que la cantidad de agua sea muy fuerte y la velocidad también con la que llega, entonces se busca reducir la velocidad con intervenciones cuenca arriba”.

Momentos antes de reunirse este miércoles con la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, para presentarle a consideración la propuesta en busca de avanzar hacia la elaboración del proyecto ejecutivo, Guzón Zataráin expresó que lo que se propone es realizar pequeñas intervenciones cuanta arriba para reducir la velocidad del agua y el escurrimiento de la misma para que con la experiencia del Colegio de Ingenieros del Sur de Sinaloa se puedan llevar a cabo pozos de infiltración ya en la ciudad que ayuden a mitigar esas inundaciones.

“Es un proyecto piloto, pero es el primer proyecto basado en soluciones basadas en la naturaleza que se estaría proponiendo para Mazatlán”; añadió momentos antes de la reunión privada en la oficina de la Presidenta Municipal, a la que también acudieron el presidente y el secretario de finanzas del Colegio de Ingenieros en mención, Jesús Abel Sánchez Arámburo y Ramón Tirado, respectivamente.