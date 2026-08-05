$!Proponen proyecto de soluciones basadas en la naturaleza para mitigar inundaciones en Mazatlán

Tras las fuertes lluvias de la semana pasada que dejaron cerca de 500 familias afectadas en este municipio, Conselva Costas y Comunidades y el Colegio de Ingenieros Civiles del Sur de Sinaloa proponen un proyecto de soluciones basadas en la naturaleza para mitigar las inundaciones en esta ciudad.
“Básicamente lo que se está buscando es hacer la primera propuesta de un proyecto de soluciones basadas a naturaleza en la zona del Estero del Infiernillo haciendo una mezcla de infraestructura gris con el expertiz y la especialidad del Colegio de Ingenieros del Sur de Sinaloa y Conselva que estaría trabajando un poco más la reducción de escorrentía en las zonas altas”, dijo la Coordinadora de Comunicación y Movilización Ciudadana de Conselva, Olivia Guzón Zataráin.
“El problema con el Estero del Infiernillo es que tiene una cabeza hídrica muy grande, que viene desde muy arriba, son muchos arroyos que se juntan en sólo arroyo y eso hace que la cantidad de agua sea muy fuerte y la velocidad también con la que llega, entonces se busca reducir la velocidad con intervenciones cuenca arriba”.
Momentos antes de reunirse este miércoles con la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, para presentarle a consideración la propuesta en busca de avanzar hacia la elaboración del proyecto ejecutivo, Guzón Zataráin expresó que lo que se propone es realizar pequeñas intervenciones cuanta arriba para reducir la velocidad del agua y el escurrimiento de la misma para que con la experiencia del Colegio de Ingenieros del Sur de Sinaloa se puedan llevar a cabo pozos de infiltración ya en la ciudad que ayuden a mitigar esas inundaciones.
“Es un proyecto piloto, pero es el primer proyecto basado en soluciones basadas en la naturaleza que se estaría proponiendo para Mazatlán”; añadió momentos antes de la reunión privada en la oficina de la Presidenta Municipal, a la que también acudieron el presidente y el secretario de finanzas del Colegio de Ingenieros en mención, Jesús Abel Sánchez Arámburo y Ramón Tirado, respectivamente.
“Mazatlán está creciendo, todos queremos que siga creciendo, pero tenemos que hacerlo con un desarrollo urbano más planeado, más sustentable y ya nos dimos cuenta que más concreto y más asfalto no es la solución, estamos viendo las consecuencias de eso, más inundaciones, más isla de calor, estamos viendo el impacto con estabilidad de laderas, derrumbes, deslaves, ya nos pasó lo del malecón”.
Agregó que se cree que la solución es una integración de la infraestructura gris, de la especialidad y conocimiento de la ingeniería, con infraestructura verde que tiene que ver con darle mayor oportunidad a la naturaleza para que haga lo que sabe hacer que es absorber y eso tiene que ver con vegetación, suelos y pequeñas intervenciones que Conselva viene ya desde hace 17 años realizando.
“Apenas vamos a tener el primer acercamiento, esperamos que sea de interés de Presidencia y esta es una primera propuesta, obviamente estamos abiertos a las pláticas, esto implicaría mesas de trabajo, otros involucrados también, ahorita es un primer acercamiento”, reiteró Guzón Zataráin.
El secretario de finanzas del Colegio de Ingenieros Civiles del Sur de Sinaloa manifestó que para grandes problemas se requieren grandes soluciones y lo más relevante es prevenir.
“Es más costoso atacar el problema cuando ya lo tienes que prevenir, definitivamente sí implica un gasto, pero, insisto, es más costoso atacar el problema cuando ya la inundación está presente, reaccionar a las inundaciones con todo el contexto que se tiene que hacer incluye vidas, eso es lo costoso”, recalcó Ramón Tirado.
“No tenemos un proyecto aún, lo que estamos trabajando es una propuesta inicial para trabajar en conjunto con el Ayuntamiento”.