Proponen que funcionarios de Mazatlán comparezcan ante Cabildo cada 4 meses

Los titulares de las principales dependencias y organismos del Ayuntamiento de Mazatlán podrían estar obligados a comparecer cada cuatro meses ante el Cabildo para informar sobre su trabajo, si se aprueba una propuesta de reforma al Reglamento de Gobierno municipal.

La iniciativa fue presentada por los regidores Fabiola Torres Torres y Giovanni Gamaliel González Zataráin, donde el Pleno de Cabildo aprobó por unanimidad enviarla a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

Y aunque la votación no modificó todavía el reglamento, una vez analizada, la propuesta deberá volver al Cabildo para su discusión y eventual aprobación definitiva.

Torres Torres sostuvo que las comparecencias recientes han mostrado la necesidad de establecer reglas más claras sobre su preparación y desarrollo, donde el artículo 98 vigente permite al Ayuntamiento llamar a funcionarios cuando lo solicita la mayoría de sus integrantes mediante un punto de acuerdo, pero, según los promoventes, no define con suficiente detalle el procedimiento.

“La rendición de cuentas, la transparencia y la fiscalización interna son pilares fundamentales para consolidar un gobierno municipal eficaz, cercano a la ciudadanía y abierto al escrutinio público”, comentó.

La regidora señaló que la reforma plantea que los titulares de las secretarías, Tesorería, Oficialía Mayor y organismos paramunicipales y descentralizados comparezcan cada cuatro meses, conforme a un calendario anual y sin necesidad de aprobar una convocatoria individual, donde se presentaría un informe sobre el estado de sus respectivas áreas.

Además, detalló que la facultad de llamar a funcionarios para tratar asuntos específicos se mantendría, y los titulares de direcciones y jefaturas, el Órgano Interno de Control y los propios responsables de las áreas sujetas a informes periódicos podrían ser convocados de manera extraordinaria mediante un punto de acuerdo.

Asimismo, expresó que para que las y los regidores lleguen preparados a las sesiones, la propuesta establece que los funcionarios deberán entregar informes, reportes y documentación técnica al menos 72 horas antes de comparecer.

“Con las recientes comparecencias que se han dado en el seno de este Cabildo, se ha reflejado una falta de sustento en forma y fondo de cómo deberán desarrollarse las mismas. La dinámica administrativa exige un seguimiento constante”, dijo.

La reforma también fija tiempos de participación, en los que la persona convocada tendría hasta 20 minutos para presentar su informe; después se celebrarían hasta dos rondas de preguntas con intervenciones de hasta cinco minutos por integrante del Cabildo.

La iniciativa contempla tiempo para responder cada intervención, así como un derecho de réplica para los ediles y una respuesta adicional del funcionario.

Otro apartado señala que la comparecencia no podría darse por concluida mientras existan participaciones o el Cabildo considere que el asunto no ha sido suficientemente discutido, por lo que el funcionario tendría, además, hasta cinco minutos para un mensaje final y podría acudir acompañado de personal técnico o jurídico.

Los promoventes argumentaron que un calendario de informes permitiría al Cabildo revisar de forma periódica las políticas públicas, el ejercicio de los recursos y los pendientes de cada dependencia, en lugar de conocerlos únicamente cuando se solicita una comparecencia por un asunto particular.

“La persona compareciente deberá conducirse con respeto bajo los principios de legalidad, honradez y veracidad, respondiendo de manera clara, congruente y suficiente”, declaró.

“Al servidor público compareciente se le informará de las consecuencias y de la responsabilidad administrativa en que incurriría por ocultar, evadir o eliminar información bajo su custodia”.

Finalmente, el punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de los presentes y turnado a la Comisión de Gobernación, donde se revisará el texto de la reforma antes de determinar si se presenta nuevamente al Pleno para su votación definitiva.