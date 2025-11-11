Proponen reasignar $29.9 millones del presupuesto 2025 del Ayuntamiento de Mazatlán

El Gobierno de Mazatlán propone reasignar 29 millones 904 mil pesos con 66 centavos del Presupuesto de Egresos 2025, de ellos 15 millones son para el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” para el pago de servicios de otros hospitales que lo apoyan en intervenciones quirúrgicas por no tener aún en operaciones su área de quirófano, informó la regidora Maribel Chollet Morán.

Precisó que el lunes se reunieron integrantes de la Comisión de Hacienda del Cabildo de Mazatlán con el Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo, a la que ella asistió como es su derecho de participar en todas las comisiones, en la que se trataron las reasignaciones de recursos, entre ellas para el Hospital Municipal en mención.

“Una de ellas por ejemplo es el Hospital Municipal, donde se está solicitando una reasignación de recursos ya que al día de hoy el Hospital sigue sin contar con el servicio de quirófano, el quirófano que desde la administración de El Químico (Luis Guillermo Benítez Torres), con el ex Alcalde Édgar (González Zataráin) y al día de hoy sigue sin funcionar ese quirófano”, añadió Chollet Morán.

“Y le sale bastante cara a la administración municipal estar haciendo de manera externa la canalización cada que el quirófano se utiliza, por lo tanto ahí ya hay un adeudo que se ha venido concentrando y ellos (la administración municipal que encabeza Estrella Palacios Domínguez) están pidiendo que se les haga una gestión de recursos”.

Precisó que por ello para dicho Hospital el Gobierno de Mazatlán solicita la reasignación de 15 millones de pesos para cumplir las obligaciones contractuales con los trabajadores en materia de servicios de salud.

Dio a conocer que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán también está gestionando recursos con el objetivo de hacer una mezcla de los mismos y acceder a un proyecto que enviaron a la Federación, pero se requiere una participación tripartita entre la Federación, Estado y Municipio por lo que piden 6 millones 570 mil pesos.

“La Dirección de Servicios Públicos que es quien administra el tema del Basurón, un tema tan importante y tan prioritario en estos días por el incumplimiento que se ha tenido con el tema del Relleno Sanitario, yo he solicitado por oficio la información al Secretario del Ayuntamiento, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y no he tenido respuesta, hay un total hermetismo, hay opacidad, no hay información que nos pueda permitir más allá de la información que data desde las administraciones anteriores, particularmente del tema del Basurón”, subrayó.

“Para qué están solicitando 4 millones 326 mil pesos para adquirir una maquinaria propia porque es lo mismo, la maquinaria ya no existe, es obsoleta y ocupan una nueva máquina que no pueden estar rentando porque sale mucho más caro y se justifica con este monto”.

También informó que se está pidiendo la reasignación de un millón de pesos para el Programa del Peso a Peso del Bienestar, del que dijo no va a votar a favor en la sesión ordinaria de Cabildo del próximo jueves porque lo han venido manejando con total sesgo político.

“Se los dije en la Comisión de Hacienda: no voy a votar a favor de ese Programa de Peso a Peso porque es un programa que han venido manejando con total sesgo político, no hay en la fila personas que no tengan que ver con algún beneficio directo que se les otorga por estar en padrones del Bienestar, que es lo mismo que de Morena, por lo tanto a ese programa le están pidiendo un millón de pesos”, continuó.

“El Instituto de Cultura tiene tres eventos para cerrar el año, tres eventos que ya estaban en el Plan Anual y que porque los recursos del Carnaval pasado no fueron suficientes este recurso se escapó y hay 2 millones 800 mil pesos que solicitan para cerrar el año con esos eventos”.

Precisó que en total se pide una reasignación presupuestal de cerca de 29 millones 804 mil pesos 66 centavos y se está buscando que en la próxima sesión de Cabildo se apruebe,

La también presidenta del PRI reiteró que hay algunas reasignaciones que están justificadas como la del Instituto de Cultura, la del Basurón Municipal porque es necesario adquirir esa maquinaria ya que está saliendo más caro el arrendamiento, lo mismo el tema de la Jumapam, pero no está de acuerdo con la del Programa Peso a Peso, por el sesgo político con que se maneja este programa.

“En el tema de Hospitalito son desde honorarios de servicios médicos con los especialistas externos hasta quirófano que en algunos casos en particular se requiere de algo más, les pongo el ejemplo de policías que han tenido que de manera urgente, por la gravedad cuando han sido atacados los mandan al Hospital Sharp por ejemplo, ese tipo de situaciones que no estaban consideradas en el Presupuesto del 2025 han generado una necesidad de recursos extraordinarios”, reiteró.

“Es para servicios ya prestados, es para liquidar adeudos que ya fueron contraídos... yo creo que con esta experiencia del 2025 tendrán que hacer la proyección del 2026”.

Dio a conocer que hay recursos de diferentes áreas para hacer esas reasignaciones, pero hasta este martes no le han informado a qué dependencias se los van a quitar, ya que en el dictámen respectivo no viene esa información, pero espera que se la proporcionen.

También informó que el Instituto Municipal de las Mujeres tiene un adeudo que le generó una demanda laboral por un despido injustificado y con su presupuesto, que es muy pequeño, no puede cerrar el año, por lo que solicita reasignación de recursos de 250 mil pesos para ello.

Chollet Morán expresó que la remodelación del área de quirófanos del Hospital Municipal fue inaugurada en la administración pasada nada más para la fotografía, pero todavía no está operando porque antes las certificaciones las hacía la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios y ahora eso lo hace la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios y aunque la dirección del Hospital dice que se trabaja en ello sigue sin operar esa área y eso le está costando muy caro al Gobierno de Mazatlán.

“Han sido inauguraciones de fotografía para cubrir y rellenar espacios de una agenda, sin embargo, ya transcurrió un año después de esa inauguración, yo pedí la información y es porque hoy la no se encarga Coepris de las autorizaciones, hoy es a través de Cofepris y la Cofepris no ha terminado la revisión técnica que pueda permitir que la gestión avance de manera acelerada”, recalcó.