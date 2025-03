Proponen regidoras crear Módulo de Atención Psicológica en Mazatlán para personas afectadas por la violencia

Crear un Módulo de Atención Psicológica Especializada para las personas que han resultado afectadas por la violencia en Mazatlán y que se suministren medicamentos al Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”, propusieron las regidoras Wendy Liliana Barajas y Maribel Chollet Morán.

“Durante los días del Carnaval en Mazatlán parecía ser un lugar más seguro, la presencia de más de 3 mil elementos de las diferentes fuerzas policiales nos trajo una calma, un respiro momentáneo para nuestras familias, sin embargo, esa tranquilidad se fue junto con ellos, hoy Mazatlán no sólo está de luto por las vidas que se han perdido, sino también por la paz que nos han arrebatado”, expresó la regidora Wendy Liliana Barajas, quien también es presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa.

“No podemos seguir viendo con miedo, con la angustia de revisar cada mañana noticias para enterarnos de una nueva tragedia que azota a nuestra comunidad, las madres de familia viven con temor constante de que sus hijos no regresen a casa, los jóvenes crecen acostumbrados a la violencia y eso es algo que no podemos permitir, Mazatlán no es sólo Carnaval, nuestra ciudad merece seguridad y vivir en paz todos los días del año, no sólo durante las festividades”.

Recalcó que no se debe formalizar el vivir así ni resignarse a que la violencia dicte la vida diaria, la seguridad no debe ser un privilegio momentáneo sino un derecho permanente.

“Por ello compañeras y compañeros hoy propongo se analice la creación de un Módulo de Atención Psicológica Especializada, completamente gratuito para todas las víctimas de esta ola de violencia, este módulo que brindara apoyo a quienes han sufrido pérdidas, a quienes viven con miedo, a quien necesita ayuda para seguir adelante porque la violencia no sólo deja cicatrices en el cuerpo, también en la mente y en el corazón de las personas”, reiteró.

“Hago un llamado a este Cabildo, a las autoridades correspondientes, a todos los sectores de la sociedad para que trabajemos juntos en la recuperación de la paz en Mazatlán, no podemos quedarnos de brazos cruzados, la seguridad debe ser prioridad, la tranquilidad debe volver a nuestras calles y la esperanza debe volver a nuestras familias, la paz no debe ser un recuerdo del Carnaval, sino una realidad permanente en Mazatlán”, no nos acostumbremos al miedo, porque una ciudad que normaliza la violencia está condenada a perder su futuro”.

Por su parte la regidora del Partido Revolucionario Institucional, Maribel Chollet Morán, recalcó que una prioridad que siempre ha defendido como servidora pública y que ahora no es la excepción, es el derecho a la salud, que el Estado garantice las condiciones necesarias para lograr el bienestar físico, mental y social de la población como lo establece la Constitución Política del País.

“El día martes (pasado) vimos cómo hubo una manifestación de personal sindicalizado, acompañado por supuesto de su dirigenta, en donde ante la falta de medicamentos que no están siendo suministrados en el Hospital Municipal tuvieron que recurrir a la libre manifestación y a la presión social, reconozco que se les atendió, recuerda usted que se les dio respuesta señora Presidenta, pero eso no debe ser el acontecer del día a día de la administración”, recalcó Chollet Morán en sesión ordinaria 9 del Cabildo.

“No tenemos porque estar esperando que revientes los problemas para ser reaccionarios a sus soluciones, hoy le recuerdo que se hizo una compra de medicamentos a inicios del mes de diciembre con un monto de 19 millones 614 mil pesos, misma que fue justificada porque era una emergencia de salud, y ésta a pesar de haber dejado muchas dudas vendió la esperanza de solucionar la falta de este medicamento en favor y en beneficio de los trabajadores de este H. Ayuntamiento, hoy tres meses después el mismo problema persiste, sigue acrecentándose la falta de atención por falta de medicamentos, lo cual se vuelve más grave para aquellos que padecen enfermedades crónico degenerativas”.

Reiteró que reconoce y siempre lo hará, que de cada una de las acciones del acutar de la cotidianeidad al reaccionar también es una respuesta, pues no siempre se tienen todas las respuestas que se necesitan ni los recursos son suficientes, sin embargo, muchas de las cosas tienen que ver con planeación.

“Una planeación que me queda clara que no se está dando en este momento, pero otra tiene que ver con coordinación y todas las partes tienen que tener una responsabilidad y una corresponsabilidad compartida, señora Presidenta, evitemos un conflicto mayor con los prestadores que tenemos de servicio porque también tengo información de proveedores que al día de hoy no están suministrando medicamento porque no se les ha pagado, tengo particularmente cinco personas de Seguridad Pública que tienen adeudos me dicen en las farmacias a las que los envían y por lo tanto no les dan su medicamento”, continuó.

“Descansa sobre usted la valiosa labor que cada uno de nuestros compañeros y compañeras trabajadoras de este Ayuntamiento tiene porque la salud debe de ser un tema prioritario para todas y para todos, no tener un derecho y un acceso a la salud que dignamente merecemos como ciudadanos convierte ésta en una violencia institucional y hago un llamado a mis compañeras y compañeros regidores para que no estemos sometidos, para que unamos fuerzas y hagamos causa común con todos y cada uno de los temas torales que implican una responsabilidad directa, pero también indirecta”.

Lo anterior, recalcó, porque en dicho Cabildo todos tienen una responsabilidad y acompañar a la Presidenta Municipal es también una responsabilidad que tiene repercusiones de carácter jurídico y legal si las cosas no se están haciendo bien, por lo que les pidió asumir esa responsabilidad y entiendan el compromiso que asumieron al tomar esta protesta.

El regidor del Movimiento de Regeneración Nacional, Yeser Yael Martínez, dijo que como coordinador de la Comisión de Hacienda e integrante del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán, expresó que este es un gobierno humanista y con sentido social que está del lado de los ciudadanos y de los trabajadores de la Comuna.

“Podemos precisar que en el periodo de enero, febrero del presente año se distribuyeron más de 800 claves médicas diferentes alcanzado un total de 60 mil artículos en diversas presentaciones, durante estos dos meses se han otorgado más de 10 mil consultas tanto de medica general como de especialidad”, continuó.

“En el rubro de medicamentos de especialidad se realizó un cambio ya que anteriormente se gestionaba por medio de reembolsos, pero este sistema fue suspendido, se está implementando un nuevo esquema que es de vales, comentarles también que el día que se presentó el problema se hizo una compra por un monto de 80 mil pesos a través de proveeduría para surtirse las claves anteriormente mencionadas que se tenían y está ahorita para el día viernes, se ha lanzado una convocatoria de licitación para compra de más medicamentos que van a ser para los meses siguientes”.

Expresó que se está haciendo un cambio en el esquema, por eso fue la movilización de los trabajadores realizada el martes, pero este gobierno ha estado del lado de la base trabajadora y de los ciudadanos.

Entre otros puntos que se trataron en la sesión de Cabildo en asuntos generales, la Regidora de Movimiento Ciudadano, Milay Quintero Beltrán, dijo que el maltrato animal en Mazatlán es una realidad que no se puede ignorar, mensualmente 18 casos aproximadamente son confirmados como verdaderos actos de crueldad en contra de las mascotas y animales en situación de calle.

“Estamos hablando que de un promedio de dos o tres perros son maltratados diariamente en nuestra ciudad, esta es una cifra alarmante que debe preocuparnos a todos, no podemos olvidar que quienes lastiman, torturan o matan a un animal son propensos a cometer actos similares contra los seres humanos”, añadió Quintero Beltrán.

Como coordinadora de la Comisión de Bienestar y Protección Animal junto con sus demás integrantes proponen que el Centro de Bienestar y Protección Animal debe independizarse de la Dirección de Ecología para constituirse como una dirección con mayores recursos y facultades para atender de manera efectiva esta problemática, además es fundamental que trabaje en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para garantizar una respuesta inmediata en caso de maltrato animal, entre otros puntos.