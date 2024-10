Al encabezar la reunión realizada este viernes, la Diputada local Guerra Ochoa agregó que tras los encuentros en la capital del estado y a petición del Diputado local Carlos Escobar se decidió hacer el encuentro también en Mazatlán para escuchar a los representantes de los diferentes sectores productivos, tomar nota de sus propuestas para turnarlas al Gobernador y tomar acciones al respecto.

“Debemos de mantener esa convicción, así como ustedes, que somos más las personas que construimos paz y debemos tener también la convicción, porque no nos debe secuestrar el optimismo, ni nos debe de robar, como ha estado sucediendo, esa tranquilidad, debemos de mantener la convicción que vamos a salir de la situación en que estamos y que en Sinaloa vamos a ser capaces autoridades y ciudadanía de demostrar esto que estamos afirmando, que somos capaces de recuperar la seguridad y la paz social porque somos más las mujeres y hombres de bien y productivas y trabajadoras”, reiteró.

“Somos más los que construimos paz en Sinaloa, si nos atrevemos a esto es también una autoayuda, porque muchos de ustedes tienen negocios donde el consumo se detuvo porque la gente no sale y si no sale no compra y si no compra ustedes no venden, eso va significar que el Gobierno va desatender, no, se trata de paralelamente hacer cada quien lo que podamos hacer, y nosotras y nosotros que estamos aquí los estamos comprometiendo a escucharles, a construir con ustedes algunas estrategias que nos ayuden y a hacer transmisor de su mensaje no sólo ante el Secretario de Seguridad que va a regresar y que va estar aquí”.